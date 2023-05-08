Hulusi Akar, Kayseri'de programında terörle mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu 14 Mayıs seçimleri öncesi çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Milli Savunma Bakanı ve Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, kentte yaptığı son programda, terörle mücadeleye değindi. Akar, "2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 818 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

AA & Ensonhaber

Terör örgütüyle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri ve sözde üst düzey yöneticiler tek tek sarı torbaya giriyor.

Bu kapsamda kahraman Mehmetçik'ten her geçen gün iyi haberler geliyor.

Milli Savunma Bakanı ve Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar da kentte yaptığı programda, Türkiye'nin terör örgütüyle mücadelelerine değindi.

"37 bin 818 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Mehmetçiğin "hudut namustur" anlayışıyla hudutları en etkili tedbirlerle koruduğunun altını çizen Akar, şunları kaydetti:

Hudut güvenliğimizi sağlarken terörle mücadelemiz de yurt içi ve sınır ötesinde artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar, yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 818 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoruyla yeni bir göç dalgası ve insanlık dramının yaşanması önlenmiştir. Terör koridoru engellenmeseydi, bugün çok daha zor ve karmaşık durumlarla karşı karşıya kalacağımızın iyi bilinmesi ve anlaşılması lazım.

"Tek hedefimiz teröristlerdir"

Bakan Akar, operasyonlarda sadece teröristlere odaklandıklarını ve sivillere zarara gelebilir düşüncesiyle bazı operasyonları ertelediklerini anlattı.

Akar, şöyle devam etti:

Komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı, sadece ve sadece terör unsurları hedef alınarak, dini ve etnik kökenine bakılmaksızın masum insanlar başta olmak üzere tarihi, dini, kültürel dokular, sivil altyapı ve çevre ile koalisyon unsurlarının güvenliğine ve korunmasına hiçbir ordunun göstermediği kadar azami dikkat ve hassasiyet gösterilerek icra edilmektedir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki 1000 yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaşan Türkler ve Kürtler kardeştir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Türkiye olarak tüm komşularımızın sınırlarına, hakkına, hukukuna saygılı olduğumuzu, tüm ilişkilerimizde barış, dostluk, diyalog, iyi komşuluk ve işbirliği beklediğimizi her zaman ifade ettik, ediyoruz. Hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam ederken, denizlerimizdeki ve semalarımızdaki sorunları da komşularımızla bu anlayış çerçevesinde çözmeye gayret gösteriyoruz.

"Yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'ler seviyesine ulaştı"

Türkiye'nin özellikle son 20 yıllık süreçte kara, deniz, hava ve uzay sistemlerinde devreye aldığı milli uygulamalarla büyük kazanımlar elde ettiğini belirten Akar, konuşmasını şöyle tamamladı: