Hulusi Akar Kayseri'deki depremzedelerle bir araya geldi: Her şey normalleşinceye kadar başımızın tacısınız Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında misafir edilen depremzedelere, "Her şey normalleşinceye kadar başımızın tacısınız." dedi.

AA

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarıyor.

Yaşanan depremlerin ardından evleri hasara uğrayan vatandaşlar devlet tarafından başka şehirlerdeki KYK yurtlarına yerleştirildi.

AK Parti'den milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın seçim ziyaretleri sürüyor.

Akar son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında misafir edilen depremzedelerle Gevher Nesibe Yurdu'nda bir araya geldi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri de ilk andan itibaren tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber etti"

Buradaki sözlerine 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, vatandaşlara da sabır dilekleriyle başlayan Akar şunları söyledi:

Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Depremin hemen ardından devletimiz vatandaşlarının yanına koştu. Türk Silahlı Kuvvetleri de ilk andan itibaren tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber etti.



Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdü.

"Bu felaketin de üstesinden geleceğiz"

Tüm bu süreçte devletin milletiyle beraber olduğunu aktaran Akar şunları ifade etti:

Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor.



Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz.

"Asla söz konusu değil"

Bazı depremzedelerin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin otelde misafir ettiği depremzedeleri çıkarma kararından sonra tedirgin olduklarını belirterek, kendi durumlarını sorması üzerine Akar, "Asla böyle bir şey söz konusu değil. Bu bizzat Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın, devletimizin teminatıdır." diye konuştu.

"Her şey normalleşinceye kadar başımızın tacısınız"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin söz konusu davranışına yönelik tepkisini dile getiren Akar, şunları kaydetti: