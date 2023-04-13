Hulusi Akar Kayseri'yi ziyaret etti: Terör örgütü ciddi bir sıkıntı içerisinde, katılımlar sıfır Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçim çalışmaları için gittiği Kayseri'de yaptığı açıklamada terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak "katılımlar sıfır, kaçışlar çoğaldı" ifadelerini kullandı.

İHA

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçim çalışmalarına yoğunlaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Kayseri 1. sıradan milletvekili adayı gösterildiği Kayseri'ye geldi.

Bakan Akar burada ilk olarak Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret etti.

Türbede dua eden Bakan Akar, ardından Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Akar, ülkenin deprem ve terörle mücadele ettiğini ve bu mücadelelerde oldukça başarılı olduğunu kaydetti.

"Mehmetçik tüm imkanlarıyla seferber oldu"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunun altını çizen Bakan Akar şöyle konuştu:

Türkiyemiz hepimizin bildiği gibi büyük bir mücadelenin içinde. Bir tarafta terörle mücadele, diğer tarafta depremle mücadele. Bu konularda gerçekten Türkiye olarak başarılı olduğumuzu, çok mesafeler kat ettiğimizi tüm dünya gördü.



6 Şubat'ta yaşadığımız büyük bir deprem felaketi var, asırlardır gördüğümüz en büyük felaket. Bu felakete karşı başta cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz, ilk andan itibaren gerekli tedbirleri aldı ve vatandaşlarımızın yanına koştu.



81 ilde 85 milyon vatandaşımız da devletimizin yanına koştu. Dolayısıyla karşılıklı işbirliği içerisinde, omuz omuza, elbirliği ile yaraları sarmak için mücadeleyi başlattık ve devam ediyor.



Bu mücadele devem ederken bu milletin bağrından çıkan, aynı zamanda 'peygamber ocağı' olarak bilinen Türk silahlı Kuvvetleri; depremin ilk anından değil ilk saniyeden itibaren vatandaşın yanındaydı. Bunu bazı görmeyenler, duymayanlar var, tüm fotoğraflara ve videolara rağmen bazıları tekrar tekrar gündeme getiriyorlar.



Gerçekleri yansıtmıyor, bunun bilinmesi lazım. Mehmetçik; neyi var neyi yok kara kuvvetlerimiz, deniz kuvvetlerimiz, hava kuvvetlerimiz tüm imkanları seferber ettik ve vatandaşımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz.



Çok şükür başlangıçta arama ve kurtarma faaliyetleri, daha sonra barınma ve iaşe faaliyetleri, hava kuvvetlerimiz havada, deniz kuvvetlerimiz denizde her türlü ulaştırmayı sağlamak suretiyle büyük bir mücadele içindeyiz. Mehmetçik her zaman olduğu gibi bağrından çıktığı milletin daima yanındadır, bunu bilelim.

"Son terörist etkisiz hale gelene kadar çalışmalar devam edecek"

Terörle mücadele konusuna da değinen Bakan Akar, PKK'nın çöküş içerisinde olduğunu ve bunu kendi elemanlarının ifade ettiğini söyleyerek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini bildirdi.

"Durmayacağız, durmak yok"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu ifadeleri kullandı:

Terörle mücadele bildiğiniz gibi Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla devam ediyor. Yurt içinde, sınır ötesinde Mehmetçik görevleri hakkıyla yerine getiriyor. Şehitlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.



Şuanda terör örgütü ciddi bir sıkıntı içerisinde, katılımlar sıfır oldu, kaçışlar çoğaldı ve bir çöküş halinde yaşadıklarını da kendi elemanları tekrar tekrar dile getiriyor.



Bu çöküşün tamamlanmasını, artık bu örgütün kullanılamaz olduğunu, miadının doldurduğunu da dünya alemin görmesini bekliyoruz. Çevremizdeki insanların, çevremizdeki ülkelerin bunu anlamasını bekliyoruz.



Fakat her şeyin ötesinde Mehmetçik görevini yapmaya devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadele devam edecek. Durmayacağız, durmak yok.



En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, terör yuvaları tamamen temizleninceye kadar Irak'ın kuzeyinde devam edecek.

"Teröristler kazdıkları kuyuya gömüldüler"

Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurma teşebbüsünün olduğunu dile getiren Akar şöyle dedi:

Suriye'nin kuzeyinde biliyorsunuz bir terör koridoru kurma teşebbüsü oldu, yine bunu Mehmetçik müsaade etmedi. Oradaki teröristler kazdıkları kuyuya gömüldüler. Bazılarının hayalleri suya düştü.



Bu teröristlere ister helikopter, ister çimento, ister silah ve mühimmat, isterse para versinler ne verirlerse versinler, bunların arkasında kim olursa olsun inşallah asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla bunların üstesinden geleceğiz

"Kimsenin diniyle sorunumuz yok terörle arasına mesafe koyamayanlarla çok ciddi sorunumuz var"

Seçim çalışmalarına başladıklarını da sözlerine ekleyen Bakan Hulusi Akar açıklamasını şöyle sürdürdü: