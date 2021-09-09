Hulusi Akar: KKTC'nin haklarının yok sayılmasına göz yummayız

Mustafa Kemal Atatürk'ün ders kitaplarındaki fotoğraflarının yırtılması kararının ardından Rum yönetimine tepki gösteren Hulusi Akar, KKTC'nin haklarının gözetileceğini söyledi.

Geçtiğimiz gün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ders kitaplarından Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu sayfanın yırtılması yönünde karar aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Atatürk nezdinde Türkiye'ye saygısızlık olarak algılanan karara, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da tepki gösterdi.

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na iştirak eden Bakan Akar, Rum Yönetimi'nin tavrını eleştirdi.

Akar, KKTC'nin haklarının yok sayılmasına göz yumulmayacağını belirterek, "Türkiye, bugüne kadar barıştan yana olduğunu her fırsatta göstermiştir. Barış adına, huzur adına üzerine düşeni yaptı ve yapmaya devam etmektedir.

Tükriye, Cenevre'deki görüşmelerde tavrını yine ortaya koymuştur. Ancak görüşmelerde Rum Yönetimi'nin uzlaşmaz, inatçı, bencil tavrı nedeniyle karara varılamamıştır. AB, kendi ilkelerini çiğneyerek sınır anlaşmazlığı problemi olamsına rağmen, Rum Yönetimi'ni üye yapmış ve barış yerine çözümsüzlük çıkarmıştır.

Biz Kıbrıs konusunda üçüncü tarafların objektif olmalarını, AB'nin sahadaki gerçekleri görmelerini talep ediyoruz. Kıbırs'ta iki devletli egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan ve iş birliği içinde yaşayan bağımsız iki devlet olduğuna inanıyoruz.

Kıbrıs bizim milli meselemsizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşleirmizin yanındayız. Bir oldu bittiyle haklarının gasbedilmesine asla göz yummayacağız. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yok. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hak ve menfaatleri korumada azimliyiz, kararlıyız. Türkiye, kimseye tehdit değildir. Aksine Türkiye, güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefiktir.

Bizim tek amacımız vatanımızın ve milletimizin güvenliğini sağlamaktır. Asla yayılmacı bir anlayış içinde olmadık. Yunanistan, uluslararası eylemlerine rağmen Türkiye'yi suçlayan açıklamalarına devam ediyor. Bazı Yunan siyasiler gerçeklerden uzak iddialarla yalancı gündemler oluşturmaktadır." dedi.

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