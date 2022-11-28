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    Hulusi Akar komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı düzenlendi.
    • 28.11.2022 - 16:40
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    Hulusi Akar komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla görüştü

    Türkiye, vatan toprağını sınır ötesinden tehdit eden unsurlara yönelik bir operasyonun hazırlığı içerisinde.

    Nu kapsamda bir yandan devam eden operasyonlar bir yandan da gelecek oparasyonlar nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı yoğun günler geçiriyor.

    Geçtiğimiz günlerde sınırda bir araya gelen komuta kademesi bugün online toplantı gerçekleştridi.

    Bakanlık ve komuta kademesi toplandı

    AA'nın haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı düzenlendi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve birlik komutanları katıldı.

    Akar, toplantıda, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum hakkında bilgi aldı, faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

    Hulusi Akar komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla görüştü #1

    Hulusi Akar komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla görüştü #2

    Hulusi Akar komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla görüştü #3

    Hulusi Akar komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla görüştü #4


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