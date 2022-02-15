Hulusi Akar koronavirüsü atlattı

Koronavirüs testi negatif çıkan Hulusi Akar, hastalığı atlattığını ve bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gideceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı.

Edinilen bilgilere göre, Akar'ın son yaptırdığı PCR testi negatife döndü.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hulusi Akar'ın sağlığına kavuştuğu, Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gideceği bildirildi.

"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Akar, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz." ifadelerini kullandı.