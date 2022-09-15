Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddiasına yanıt verdi

Bakan Akar, "Bina, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki öğrencilere hizmet veriyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi'yle ilgili söylentilere değindi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a düzenlediği resmi ziyaret öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda konuyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtladı.

"İddialar tamamen gerçek dışı"

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan lisenin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili Akar, şöyle dedi:

"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir."

"Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görenlere hizmet veriyor"

AA'nın haberine göre, yanıtının devamında Akar, "Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığı'nın kullanımında, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir." ifadesini kullandı.