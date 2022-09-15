Petrol
92.55
-1.65%
Euro
18.2803
0.42%
Dolar
18.2628
0.19%
Altın
990.28
-0.53%
Borsa
3409
0.00%
Bitcoin
369.763
-1.58%
BTXN Coin
6.41
-0.77%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddiasına yanıt verdi

    Bakan Akar, "Bina, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki öğrencilere hizmet veriyor" dedi.
    • 15.09.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 15:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddiasına yanıt verdi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi'yle ilgili söylentilere değindi.

    Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a düzenlediği resmi ziyaret öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda konuyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtladı.

    "İddialar tamamen gerçek dışı"

    Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan lisenin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili Akar, şöyle dedi:

    "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir."

    "Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görenlere hizmet veriyor"

    AA'nın haberine göre, yanıtının devamında Akar, "Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığı'nın kullanımında, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

    Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi nin satıldığı iddiasına yanıt verdi #1


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    İstanbul’da, TEM Otoyolu’nda kamyonet devrildi
    3. Sayfa

    İstanbul’da, TEM Otoyolu’nda kamyonet devrildi

    Çin: Şi Cinping ve Vladimir Putin, 'daha adil' dünya inşa ediyor
    Dünya

    Çin: Şi Cinping ve Vladimir Putin, 'daha adil' dünya inşa ediyor

    Görüş Bildir