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    Hulusi Akar, Malezya Kralı ile FNSS tesislerini gezdi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, FNSS’in üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
    • 17.08.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 17:11
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    Hulusi Akar, Malezya Kralı ile FNSS tesislerini gezdi

    Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah bir takım resmi ziyaretlerde bulunmak üzere dün Ankara'ya geldi.

    Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Malezya Kralı, bügün ziyaretlerine devam etti.

    FNSS üretim tesislerini gezdi

    Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve beraberindeki heyet, FNSS şirketinin Ankara Gölbaşı’ndaki üretim tesislerini ziyaret etti.

    Krala Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

    İncelemelerde bulundular

    Tesiste üretilen zırhlı muharebe araçları hakkında bilgi alan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, daha sonra araçların üretildiği fabrikada incelemelerde bulundu.

    Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve ona eşlik eden Bakan Akar, tesiste üretilen zırhlı araçlara binerek test etti.

    İHA'nın haberine göre, Kral ve Bakan Akar zırhlı araçların sürüş ve kabiliyetlerinin sergilendiği gösteriyi de izledi.

    Hulusi Akar, Malezya Kralı ile FNSS tesislerini gezdi VİDEO



    Hulusi Akar, Malezya Kralı ile FNSS tesislerini gezdi #1

    Hulusi Akar, Malezya Kralı ile FNSS tesislerini gezdi #2

    Hulusi Akar, Malezya Kralı ile FNSS tesislerini gezdi #3

    Hulusi Akar, Malezya Kralı ile FNSS tesislerini gezdi #4

    Hulusi Akar, Malezya Kralı ile FNSS tesislerini gezdi #5

    Hulusi Akar, Malezya Kralı ile FNSS tesislerini gezdi #6

    Hulusi Akar, Malezya Kralı ile FNSS tesislerini gezdi #7

    Hulusi Akar, Malezya Kralı ile FNSS tesislerini gezdi #8

    Hulusi Akar, Malezya Kralı ile FNSS tesislerini gezdi #9

    Hulusi Akar, Malezya Kralı ile FNSS tesislerini gezdi #10


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