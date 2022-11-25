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    Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi

    Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'nın başlangıcından şu ana kadar 326 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
    • 25.11.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 10:17
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    Terörle mücadele, gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde sürdürülen başarılı operasyonlarla kararlı bir şekilde devam ediyor…

    Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG hedeflerine karşı gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında, Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatta öldürülen terörist rakamlarına ilişkin son rakamlar hakkında açıklamalarda bulundu.

    326 terörist etkisiz hale getirildi

    326 terörist etkisiz hale getirildiğini duyuran Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla sürüyor" dedi.

    "Bizim tek hedefimiz teröristler"

    Operasyonda "TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiası hakkında da konuşan Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var, o da teröristler" dedi.

    Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı nda 326 terörist etkisiz hale getirildi #1

    Pençe Kılıç Harekatı'ndan görüntüler VİDEO

    Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı nda 326 terörist etkisiz hale getirildi #2


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