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    Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna ve Suriye konularını ele aldı.
    • 11.10.2022 - 18:27
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 18:28
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    Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

    Ukrayna ve Suriye'yi görüştü

    Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dile getirdiği üzere daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı ve ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğu memnuniyetle müşahede edildi, başarıyla devam eden tahıl nakli konusundaki gelişmeler üzerinde duruldu, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi."

    Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü #1


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