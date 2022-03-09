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    Hulusi Akar: Rusya'nın beklettiği gemiler en kısa zamanda Türkiye’ye gelecek

    Bakan Hulusi Akar, Rusya'nın beklettiği Türk gemileri ile ilgili "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecekler. Önümüzdeki saatlerde olumlu gelişme bekliyoruz." ifadesini kullandı.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 12:05
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    Hulusi Akar: Rusya'nın beklettiği gemiler en kısa zamanda Türkiye’ye gelecek

    Bakan Hulusi Akar, Rusya'nın beklettiği Türk gemileri ile ilgili "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecekler. Önümüzdeki saatlerde olumlu gelişme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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