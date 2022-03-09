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- Hulusi Akar: Rusya'nın beklettiği gemiler en kısa zamanda Türkiye’ye gelecek
Hulusi Akar: Rusya'nın beklettiği gemiler en kısa zamanda Türkiye’ye gelecek
Bakan Hulusi Akar, Rusya'nın beklettiği Türk gemileri ile ilgili "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecekler. Önümüzdeki saatlerde olumlu gelişme bekliyoruz." ifadesini kullandı.
- DHA
- 09.03.2022 - 12:02
- Güncelleme : 09.03.2022 - 12:05
Bakan Hulusi Akar, Rusya'nın beklettiği Türk gemileri ile ilgili "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecekler. Önümüzdeki saatlerde olumlu gelişme bekliyoruz." ifadesini kullandı.