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Hulusi Akar: Rusya'nın beklettiği gemiler en kısa zamanda Türkiye’ye gelecek

Hulusi Akar: Rusya'nın beklettiği gemiler en kısa zamanda Türkiye’ye gelecek

Bakan Hulusi Akar, Rusya'nın beklettiği Türk gemileri ile ilgili "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecekler. Önümüzdeki saatlerde olumlu gelişme bekliyoruz." ifadesini kullandı.