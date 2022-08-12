Hulusi Akar: Savunma sanayisinde proje sayısı 750'yi aştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldığı "Anadolu Soruyor" programında, "Helikopterleri yaptık, gemileri yaptık bunların ötesinde bunları tasarlıyoruz, inşa ediyoruz. " dedi.

Anadolu medyası tarafından gerçekleştirilen "Anadolu Soruyor" programının canlı yayının konuğu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu.

Programda konuşan Akar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Savunma sanayisinde proje sayısı 750'yi aştı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayisindeki gelişmeler kapsamında daha önce 66 olan proje sayısının bugün 750'yi aştığını bildirerek ihracatın 3 milyar dolara yaklaştığını ve 2023'te 5 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.

"Cin şişeden çıktı"

Türkiye'nin savunma sanayide sürekli üreten bir ülke konumunda olduğunu belirten Akar, "Helikopterleri yaptık, gemileri yaptık bunların ötesinde bunları tasarlıyoruz, inşa ediyoruz, imar ediyoruzve ihraç ediyoruz. Dolayısıyla bu manada cin şaşeden çıkmıştır." dedi.

Türkiye'nin yerli savunma sanayi üretimleri

Doğru yatırımlarla modern bir ulusal savunma altyapısının oluşturulması için yoğun çaba harcayan Türkiye, hayati alanlarda oldukça başarılı sonuçlar alındı.

İşte milli savunma sanayiinin yıldızlarından bazıları:

ALTAY

Türkiye'de geliştirilen 3 nesil ana muharebe tankıdır.

1500 beygir güç üreten ve dizel yakıt sistemiyle çalışan motor tankı 70 km/h ile hareket ettirebiliyor ve tanka 500 km’lik bir harekat menzili de sağlıyor.

Tankta dört kişilik mürettebat görev alacak (Tank komutanı, nişancı, doldurucu, sürücü).

Tankın muharebe ağırlığı 65 ton olarak tahmin ediliyor.

Değişken süspansiyon sistemi sayesinde keskin manevra yapabilme ve üstün arazi yeteneğine sahip.

Tankın iç ve dış iletişimini kesecek ve tankın elektronik sistemlerini sekteye uğratılabilecek elektromanyetik silahlara karşı donanımı mevcuttur.

12,7mm ağır makineli tüfek ve Aselsan Sarp veya Aselsan Stamp diğer silahları olarak biliniyor.

KİRPİ

Araç adını, korunması yönüyle kirpiden almaktadır.

Tasarım ve üretim amacı mayına karşı dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı olan ve MRAP kategorisinde bulunan aracın başlıca kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleri'dir.

Kendi sınıfı içerisinde açık ara önde olan kirpiler çetin ve zorlayıcı hava koşullarında oldukça başarılı.

COBRA II

Türk savunma sanayisinin mayına karşı korumalı aracıdır.

Cobra II riskli bölgelerde yüksek beka kabiliyeti sağlıyor. Mürettebata balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı tehditlerine karşı üstün koruma sunuyor. Araç tabanındaki mayın kalkanı sayesinde üstün mayın koruması, yüksek modüler yapı ve servis edilebilirlikten kayıp yaşanmadan sunulabiliyor.

Dünyadaki benzer mayına karşı korumalı araçlara kıyasla Cobra II, ağırlık merkezinin alçak olması sebebiyle sadece stabilize yollarda değil, arazide de üstün bir hareket kabiliyeti ve eşsiz bir yol tutuşu sunuyor.

Araç, benzerlerine kıyasla daha düşük bir silüete sahip olduğu için daha az fark ediliyor.

Modüler tasarımının yanı sıra sahip olduğu yüksek taşıma kapasitesi ve geniş iç hacim, Cobra II'ye farklı silah sistemlerinin ve görev donanımlarının entegrasyonuna imkan veriyor.

Farklı yerleşim seçenekleri ile 11 kişiye kadar personel taşıma kapasitesine sahip araç, kullanıcı gereksinimlerine uygun olarak 3 veya 5 kapılı olarak yapılandırılabiliyor.

EJDER YALÇIN

Ejder Yalçın 4X4, Askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin kırsal ve kentsel alanlardaki harekat ihtiyaçlarına cevap veren, her türlü arazi ve çevre koşulunda dinamik ve atik, yüksek balistik zırh ve mayın korumasıyla güvenli , modüler, çok yönlü, bakımı ve idamesi kolay bir muharebe aracıdır.

Sınıfının en geniş iç hacme sahip olan Ejder Yalçın 4×4, 4 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesine ve farklı silah entegrasyonuna olanak sağlar.

Kinetik enerjili mermilerine, EYP'ye mayın patlamalarına, ve roket saldırılarına karşı üstün koruma sağlıyor.

SAMUR

Samur için TSK unsurlarının nehir ve akarsuları güvenle aşmasını sağlayan ve "transformer" benzetmesi yapılıyor.

TSK envanterinde bulunan köprücülük teçhizatının çok ağır ve hantal malzemelerden oluşması eğitimler, malzemenin nakliyesi ve kurulumunda zorluklara yol açıyordu. Ayrıca bu durum çok fazla personel gereksinimi yaratıyordu.

Söz konusu nedenlerle modern orduların envanterinde bulunan yeni nesil köprülerin bir an önce silahlı kuvvetlere kazandırılmasına yönelik çalışmalara başlandı. Yürütülen çalışmalar sonunda ortaya Türk savunma sanayisinin kara araçları alanında ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olan Samur çıktı.

Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, TSK'nın taktik harekat ihtiyaçlarına uygun olarak muharebe sahasında sulu açıklıklardan süratle ve emniyetle geçişi sağlayacak bir nakliye takımı ve köprü sistemi olarak tasarlandı. Samur'un, suda hafif, karada dayanıklı olması için özel malzemeler seçildi ve özel teknikler uygulandı.

Samur, binlerce parçadan oluşan karmaşık bir sistem olmasına rağmen, arayüzü sayesinde kolayca kullanılabiliyor. Suda ise bir "joystick" ile idare edilebiliyor ve 360 derece her yöne hareket ettiriliyor.

Milli imkanlarla tasarlanan "Samur"ların 12'sinin bir araya gelmesiyle yaklaşık 25 dakikada 150 metre uzunluğunda bir köprü oluşturuluyor ve araçların kıyılar arası geçişine olanak sağlanıyor.

Sınıfındaki en hızlı hücum köprülerinden biri olan Samur sisteminde, 5-6 dakika gibi kısa sürede araçlar ayrılıp kendi başlarına karşı kıyıya çıkabiliyor.

MİLGEM

Denizde milli gemi projesi olan MİLGEM ile Türkiye, ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştirdi.

Gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılığı azaltılan proje kapsamında askeri tersaneler ile özel sektördeki gemi tasarım, inşa imkanları ve kabiliyetlerin entegrasyonu suretiyle, özel sektörün harp gemisi inşası alanında gerekli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı ile donatılması sağlandı.

Proje kapsamında milli olarak tasarlanan ve inşa edilen gemilerden TCG Heybeliada 2011 yılında, TCG Büyükada 2013 yılında, TCG Burgazada 2018 yılında ve TCG Kınalıada 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine alındı.

Projenin korvet sınıfı olan ilk dört gemisinden farklı olarak beşinci gemi olan TCG İstanbul’dan itibaren gemilerin hava savunma kabiliyetini de içeren fırkateyn sınıfı olacak şekilde inşasına devam ediliyor.

Çok maksatlı amfibi hücum gemisi

Klasik anlamda uçak gemisi denilemeyecek ama güç aktarma platformu olarak hava gücünü belli ölçüde sahaya sürebilecek bir platform.

Uçak gemisinin harekat alanına sunacağı bazı kabiliyetleri de ortaya koyabilecek güce sahip.

Geminin bir anlamda beyni olan savaş yönetim sistemi ve yazılımların yerli olduğunu ve bunun çok önem taşıyor.

AMFİBİ GEMİ

Amfibi deniz piyadesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracıhücum gemisi görevinin başında.

Türk Deniz Kuvvetleri için gelişim sağlanması gerekli alanlardan biri de güç aktarımı, stratejik intikal ve hareket kabiliyetidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, anavatandan uzak coğrafyalarda, insani yardım harekatından muharip olmayanların tahliyesine, arzu edilen bir bölgede kara harekatı icra edilebilmesinden başka ülkelerin üslerine bağımlı olmadan hava harekatı yapabilme imkanına kadar uzanan geniş bir yelpazede önemli yetenekler kazanacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya üzerindeki prestijini artıracak en önemli projelerden birisi.

Denizaltı kurtarma ana gemisi

Çeşitli deniz koşullarında su yüzeyi ve su altı kurtarma operasyonları ve yangın söndürme gerçekleştirmek için tasarlanmış özel bir denizaltı kurtarma ana gemisi olarak üretildi.

Milli ve NATO derin su kurtarma araçları ile hasar görmüş denizaltı personeline yaşam desteği verecek, denizaltıdan personelin kurtarılmasını sağlayacak, su üstü gemileri için kurtarma görevini, sualtı çalışmaları ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütecek.

Askeri normlara, standartlara ve klas kurallarına uygun eşsiz tasarımı; yüksek manevra ve pozisyon sabitleme yeteneğine sahip kontrol edilebilir ikiz pervane sistemi (CPP), baş-kıç tünel iticileri ve geri çekilebilir baş itici ile donatıldı.

Yeni tip karakol botu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen boğazlarda, üs, liman yaklaşma suları ve sahillere yakın bölgelerde keşif, gözetleme, karakol ve deniz savunma harbi (DSH) görev fonksiyonlarını karşılamak ve ayrıca, üs, liman savunma görev fonksiyonuna da katkı sağlamak amacıyla 16 adet Bot tedariki amaçlandı.

Proje kapsamındaki tüm Yeni Tip Karakol Botlarının Geçici ve Kesin Teslimleri tamamlandı.

Yeni tip karakol botları yangın söndürme çalışmalarında kullanıldı.

Yeni tip denizaltı projesi

Türk Deniz Kuvvetleri’nin ulusal ve uluslararası sulardaki yıldızı olmaya aday 6 yeni denizaltı ile Türkiye'nin dünya standartlarında savunma teknolojilerine kavuşacak.

Yeni Tip Denizaltı Programı'nda çok sayıda yerli firmanın ürünlerinin ilk kez bir denizaltı platformunda kullanılması savunma sanayisinde önemli bir dönüşüme kapı araladı.

Bu proje ile üniversitelerin ve yetenekli alt yüklenicilerin desteği sayesinde ortaya çıkan yeni alan uzmanlıkları ve teknolojik altyapılar, Türk savunma sanayisi için güçlü temeller oluşturuyor.

HÜRKUŞ

Hürkuş'un yeni versiyonu Hürkuş Hava Yer Entegrasyon Uçağının (HYEU) Hava Kuvvetleri Komutanlığının eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

Hürkuş HYEU’nun, düşük kullanım maliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.

Hürkuş’un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak Hürkuş HYEU ile elektro-optik / infrared (EO/IR) kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra oto pilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebilecek.

ATAK

T129 ATAK, ATAK programı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan, TUSAŞ ve AgustaWestland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri.

T-129, AgustaWestland üretimi Agusta A129 Mangusta helikopterinin gövdesinin çeşitli aksamlarının değiştirilmesi ve özgün silah ve yazılım sistemlerinin entegre edilmesiyle meydana geldi.

Yaklaşık yarım saat havada kalan helikopter, çeşitli manevra testlerinin ardından başarıyla yere indi.

129 ATAK Helikopteri yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için iki tip olarak tasarlandı.

Yakın hava desteği görevleri için dizayn edilen T129 A, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm top ile donatıldı.

T129 B helikopterine ise çok amaçlı görevlere uygun olarak en modern elektronik harp gereçleri entegre edildi ve aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER ve 500 adet top mermisi ile görev yapabiliyor.

ANKA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilen insansız hava aracı Anka, uluslararası savunma sanayii için çok önem taşıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Türk İnsansız Hava Aracı “ANKA”nın montajı ve üretimi tamamlandı.

Teknik özellikleri ve performansı

Kanat açıklığı: 17 metre

Gövde uzunluğu: 8 metre

Kanat açıklık oranı: 22

Kanat alanı: 13,6 metrekare

Kanat ok açısı: 0

Mürettebat: Yok

Toplam kalkış ağırlığı: 1,500 kilogram

Yararlı yük ağırlığı: 200 kilogram

Yakıt ağırlığı: 250 kilogram

Motor: Thielert Centurion 2.0 dört silindir, turbolu 155 Hp (114 kW)

Servis irtifası: 30.000 feet

Havada kalma süresi: 24-32 saat

Azamı hız: 217 km/sOlağan seyir hızı: >75 knot (knot = saatte bir deniz miline eşit hız birimidir.)

Hareket yarıçapı: 200 km

Çevre şartları: 15 kts yan rüzgar, 20 kts baş rüzgarı, nem, yağmur, sıcaklık ve buzlanma sınırları MIL-HDBK-310 ile

Bayraktar SİHA

Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) kalitelerini ülkemizde ve dışarıda kanıtladı.

Silahlı insansız hava araçları giderek daha fazla ülkeden talep gördüğü bildirildi.

Bayraktar İHA Sistemi, 24 bin feet operasyonel uçuş irtifası, 24 saat uçuş süresi, 150 kilometre haberleşme menzili, 70 knot seyir hızına sahiptir. 12 metre kanat açıklığı, 650 kilogram maksimum kalkış ağırlığı ve 55 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

Temel uçuş performans kriterleri

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27.000 Feet Maksimum İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Teknik özellikleri

Haberleşme MenziliLOS

Kalkış ve İnişPist (Otomatik)

Seyir - Maksimum Hız70 knot - 120 knot

Maksimum Kalkış Ağırlığı650 kg

Operasyonel - Maksimum İrtifa18.000 feet - 27.000 feet

Havada Kalış27 Saat

Faydalı Yük Kapasitesi150 kg

Kanat Açıklığı12 mt.

Faydalı Yük - ISRDeğiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

Yükseklik2.2 mt.

Faydalı Yük - Mühimmatlar4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Uzunluk6.5 mt.

Yakıt Kapasitesi / Tipi300 Litre / Benzin

İtki Tipi100 Hp İçten Yanmalı

Enjeksiyonlu Motor

AKINCI TİHA

Akıncı ve Türk insansız hava yeteneklerinin geleceği inşa ediliyor. Türk askeri literatüründe, “Akıncı” terimi, düşman hatlarının gerisinde gayrinizami harp yürütmek, düşman topraklarda keşif yapmak ve ilerleyen ordulara öncülük etmek gibi özel görevleri yerine getiren, muharip kabiliyeti yüksek, hızlı hafif süvari birliklerini tarif ediyor.

Tüm özellikleri

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Haberleşme Menzili LOS & BLOS

Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots

Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg

Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)

Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg

Havada Kalış 24 saat

Kanat Açıklığı 20 mt.

Yükseklik 4.1 mt.

Uzunluk 12.2 mt.

DİHA

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (DİHA) seri imalat ve teslimatlarının 2022 içerisinde yapılması hedefleniyor.

DİHA, dikey iniş kalkış özelliğiyle dar alanda operasyon kabiliyeti sağlıyor. 150 kilometreye kadar haberleşme menziline sahip olan araçta, sensör füzyonu yardımlı tam otonom iniş, kalkış ve seyir özelliği de bulunuyor. Bayraktar DİHA'nın düşük yakıt tüketimli benzinli motoru, yüksek dayanım süresi sunuyor.

Kalkış ve inişini üzerinde bulunan 4 adet elektrik motoruyla gerçekleştiriyor. Daha sonra arkasındaki içten yanmalı benzinli motoruyla da normal seyrini gerçekleştiriyor. Bu şekilde hibrit bir yapıya sahip olması nedeniyle de herhangi bir elektrikli hava aracının sahip olamayacağı kadar uzun şekilde 12 saate kadar havada kalabiliyor.

Faydalı yük kapasitesi 5 kilogram. Üzerinde bulunan gündüz kamerası, termal kamera, lazer işaretleyici ve mesafe ölçer ile yerdeki birlikleri koordine edebiliyor. 50 kilogramlık kalkış ağırlığı var.

Kanat açıklığı 5 metre ve 20'ye 20 metrelik bir alan içerisinden dikey iniş kalkışını gerçekleştirebiliyor. 9 bin feet bu uçak için operasyon irtifası, ancak 15 bin feete kadar çıkabiliyor. Seyrini de 45-50 knot arasında gerçekleştiriyor. Bu bir gözlem İHA'sı, uzun süre havada kalabiliyor, hareketli platformlara da iniş kalkış yapabiliyor.