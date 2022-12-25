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    Hulusi Akar sınır hattına gitti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır birliklerinde inceleme gerçekleştirdi.
    • 25.12.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 14:48
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    Hulusi Akar sınır hattına gitti

    Kahraman Türk askeri farklı bölgelerdeki operasyonlarını sürdürürken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da incelemelerde bulunmak üzere sınır hattına gitti.

    Beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hatay'a ulaşan Bakan Akar, havalimanında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

    Talimatlar verdi

    Akar, komuta kademesiyle Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçti.

    Tören mangasını selamlamasının ardından Harekat Merkezi’ne geçen Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

    Hulusi Akar sınır hattına gitti VİDEO

    Hulusi Akar sınır hattına gitti #1

    İncelemeler devam ediyor

    Bakan Akar’ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki inceleme ve değerlendirmeleri devam ediyor.

    Hulusi Akar sınır hattına gitti #2

    Hulusi Akar sınır hattına gitti #3

    Hulusi Akar sınır hattına gitti #4

    Hulusi Akar sınır hattına gitti #5

    Hulusi Akar sınır hattına gitti #6


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