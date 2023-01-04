Hulusi Akar: Suriye’nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriye olabilir

Moskova'da gerçekleştirilen üçlü toplantıya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar, "Görüşmenin devamı olacak. Gerekli mutabakatlar sağlandı" dedi.

AK Parti grup toplantısı bugün gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Geçtiğimiz hafta, Milli İstihbarat Teşikalı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya giden Bakan Akar, burada Suriye ve Rusya ile 'üçlü toplantı' gerçekleştirdi.

Konuşmalarında ortak görüşmeye değinen Akar, şu ifadeleri kullandı:

"İlave bir mülteci alma durumu söz konusu değil"

"Bizim amacımız ülkemizin, milletimizin savunması. Bunun için terörle mücadele çok önemli bir unsur. Bugüne kadar terörle mücadelede yapılanlar, sağlanan başarılar ortada. Bu konuda kararlı olduğumuzu oradaki muhataplarımıza ifade ettik. Diğer taraftan ilave bir mülteci alma durumumuz söz konusu değil. Onu kendilerine vurguladık. Bir diğer önemli konu da ister Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durumda, kararda bulunmamız asla söz konusu değil. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Herhangi bir provokasyona, gerçek dışı haberlere itibar ederek farklı tutumlara girmemeleri lazım. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz." diye konuştu.

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"Gerekli mutabakatlar sağlandı"

Türkiye'nin, başta Suriye olmak üzere tüm komşuların hudutlarına saygılı olduğuna değinen Bakan Akar, "Egemenlik haklarına saygılıyız. Her zaman söylüyorum, bizim tek gayemiz; ülkemizin, milletimizin savunması. Buna karşı saldırıda, tacizde, tecavüzde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek. Bu hususta yaptığımız görüşmenin devamı olacak. Gerekli mutabakatlar sağlandı. Ortak merkezin kurulması, devriyelerin yapılması ve uzmanların tekrar buluşması şeklinde bu süreç devam edecek. Umudumuz, dileğimiz; bu sürecin makul, mantıklı ve başarılı bir şekilde devam etmesi. Terörle mücadelenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu.

Burada tabii bizim yine bir temennimiz de Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenlik ve saygın bir şekilde evlerine, topraklarına dönmesi. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı var. Kapsamlı ve bütüncül bir şekilde bu kararın uygulanmasını her zaman destekledik, destekliyoruz." dedi.