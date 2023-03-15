Hulusi Akar: Tahıl Koridoru'nun 120 gün daha uzatılması için görüşmelere başladık

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta 1 yıl geride kaldı.

Savaş nedeniyle Ukrayna limanlarından çıkarılamayan tonlarca tahıl ürünü için Türkiye devreye girmişti.

Ekonomik açıdan birçok ülkeyi etkileyen savaş sürerken, yaşanan tahıl krizi Türkiye'nin öncülüğünde çözüme kavuştu.

Tarafları İstanbul’da bir araya getiren Türk yetkililer, tıkanan Tahıl Koridoru için anlaşma imzalattı.

Kararın ardından tonlarca tahıl ürünü, düzenli olaran Ukrayna limanlarından yola çıkmaya başladı.

İlk olarak 1 Ağustos tarihinde yola çıkan gemi ve beraberindeki sevkiyatlar, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri tarafından denetlenerek geçiş yapıyor.

Özellikle gıdaya ulaşma anlamında sorun yaşayan ülkeleri rahatlatan anlaşmanın tarihi 18 Mart'ta doluyordu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Bunun üzerine AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tahıl Koridoru'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, şu ifadeleri kullandı:

Biz Tahıl Koridoru'nun, anlaşmanın ilk haline uygun olarak 120 gün daha uzatılması düşüncesi ile görüşmelere başladık. Arkadaşlarımız Rusya ve Ukrayna tarafı ile teknik düzeyde görüşmelerini yaptı. Biz de bakanlar düzeyinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar 24 milyon tondan fazla tahılın sevkiyatı gerçekleştirildi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bunun hem bölge ve dünya barışına hem de fiyatlara ve istikrara ciddi katkıları oldu. Bunun devamı önemli. Bu manada iki ay yerine 120 gün olması konusunda da temaslarımızı sürdüreceğiz. Taraflar bunları değerlendirecekler ve kararını verecekler. BM de bizimle benzer şekilde düşünüyor. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunu inşallah kısa sürede olumlu şekilde çözmeye çalışacağız.