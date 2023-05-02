Hulusi Akar: Terör örgütü seçimleri umut olarak görüyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı konuşması sırasında seçim sürecinde terör örgütüne verilen vaatleri vurgulayarak, "Terör örgütü seçimleri umut olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

İHA

Terörü ülke gündeminden çıkartmak için çabalayan Mehmetçik, gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

Canları pahasına çalışmalarına devam eden 1. Komando Tugayı’nın askerleri, Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkarken PKK tarihinde bombalı saldırıya uğradı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 15 askerin şehit, 54 askerin de gazi olduğu Şehit Komandolar Durağı’nda düzenlenen anma programına katıldı.

Programda konuşan Bakan Akar, "Terör örgütü seçimleri umut olarak görüyor." dedi.

"Hiçbir şekilde şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık"

Terör örgütünde kural, kaide olmadığını ve örgütün bebek katili olduğunu söyleyen Bakan Akar, şunları söyledi:

Bunlar bebek katili. Bunlarda hiçbir kural kaide yok. Bunlar hiçbir insanlık değeri yok. Bunlarda herhangi bir şekilde bir ahlaki değer yok. Bunlar gerçekten hayvandan aşağı. Dolayısıyla buradaki bu gençlerin katlinden bu adamlar sorumlu. Fakat bunların kanları yerde kalmadı arkadaşlar.



Bunları yapanların hepsi bulundu ve bunların hepsine gerekli cevap verildi. Biz şunu iddia ediyoruz. Bir mücadele sırasında şehidimiz olabilir, gazimiz olabilir. Fakat bizim silahlı kuvvetler olarak iddiamız bizim takip ettiğimiz ilke hiçbir şekilde şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.



Oradaki şehitlerimizin, gazilerimizin yakınlarının özellikle gördüğümüz, beraber yaşadığımız evlatlarının gözyaşlarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bunlar hesabını sorduk, soracağız. İnşallah geldiğimiz şu anda teröristlerin elebaşları çığlık çığlığa panik içindeler.



Efendilerinden yardım almak için efendilerin onlara medet etmesi için yardım etmesi için gece gündüz panik içinde çığlıklar atıyorlar.



Bu efendilerin bunlara ne kadar yardım ederse etsin, bunlara ne kadar desteklerse desteklesin, bunlara ne verirlerse versinler. Helikopter de versinler silah da versinler ne verirlerse versinler arkadaşlarım. Dönmek yok. Dönmek yok.

"Terör örgütü seçimleri umut olarak görüyor"

Bakan Akar, terör örgütünün 14 Mayıs seçimlerini umut olarak gördüğünü söyleyerek şunları söyledi:

Teröristlerin önünde iki yol var. Her zaman söylediğimiz şey. Ya gömülecekler. Yahut da adalete teslim olacaklar.



Bunun dışında başka yol yok. Burada bizim görmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken bir tarafta sözde bu elebaşları, efendilerinden yardım istiyor.



Fakat diğer taraftan da teröristlere, gece gündüz, seçimleri bekleyin diyorlar. Seçimleri umut olarak görüyorlar. Bunu da görmemiz lazım.



Bu manada bizim hepimizin uyanık olması lazım. Bunu buradan bir kez söylüyor. Bazı gafiller var bazı hain alçaklar var. Bu teröristlerle iş birliği yapanlar var.

"Bebek katillerini serbest bırakamazsınız"