Hulusi Akar: Terörle arasına mesafe koyamayanlarla problemimiz var Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri programındaki seçmenlerle yaptığı konuşmasında, bir kez daha terör vurgusu yaptı. Akar, "Şehitlerin, annelerin gözyaşlarının olduğu günleri yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanı ve Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek 14 Mayıs'a dikkat çeken Bakan Akar, terörle mücadelede gelinen noktaya da değiniyor.

Bakan Akar, bu kapsamda bugün 969’da mezun olduğu dönemde "Taş Mektep" adını taşıyan Kayseri Lisesi’nin fen lisesine dönüştürülmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Törenin yapıldığı salona girişinde öğrencilerin okul marşını söyleyerek karşıladığı Akar, bu değişimin uzun zamandır gündemde olduğunu belirtti.

Bakan Akar daha sonra Şeker Fabrikası’ndaki işçilerle bir araya geldi.

Üretimin önemine vurgu yapan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını, bu yolda terör örgütlerinin kendilerine engel olmaya, çelme takmaya çalıştığını anlattı.

"Terör koridorunu paramparça ettik"

Akar, şu ifadeleri kullandı:

Irak’ın kuzeyindeki kampları teröristlerin başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu paramparça ettik, teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam ediyoruz. Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmakta azimli, kararlı ve buna da muktediriz.

"Şehitlerin, annelerin gözyaşlarının olduğu günleri yaşamak istemiyoruz"

14 Mayıs’taki seçimlerin "tarihi" önemi olduğunu dile getiren Akar, şöyle devam etti: