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    Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede İstanbul'da imzaları atılan tahıl koridoru anlaşması masaya yatırıldı.
    • 26.07.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 09:35
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    Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

    Karadeniz'deki tahıl koridoru anlaşmasının imzaları, İstanbul'da atıldı.

    Türkiye’nin öncülük ettiği görüşme dünya çapında ses getirirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.

    Görüşmede Bakan Akar, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyetini ifade etti.

    "Türkiye üzerine düşeni yaptı"

    İlk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğunu aktaran Bakan Akar, sevkiyat kapsamında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığını, yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

    İHA’nın haberine göre Bakan Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde de çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini vurguladı.

    Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü #1


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