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- Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Oleksii Reznikov ile görüşen Bakan Akar, Ukrayna limanlarındaki ticari gemilerimiz ve A400 uçaklarımızın emniyetle ülkemize ulaşması hakkında konuştu.
- Haber Merkezi
- 23.04.2022 - 15:08
- Güncelleme : 23.04.2022 - 15:11
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştu.
Yapılan görüşmede, Ukrayna imanlarında beklenen ticari gemilerimiz ile A400 uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.