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    Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Oleksii Reznikov ile görüşen Bakan Akar, Ukrayna limanlarındaki ticari gemilerimiz ve A400 uçaklarımızın emniyetle ülkemize ulaşması hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 15:11
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    Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştu.

    Yapılan görüşmede, Ukrayna imanlarında beklenen ticari gemilerimiz ile A400 uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

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