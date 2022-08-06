Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
415.431
0.64%
BTXN Coin
8.19
3.53%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü

    Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.
    • 06.08.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 15:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü

    Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş 24 Şubat'tan beri devam ediyor.

    Türkiye bu savaşta uyguladığı diplomatik başarı ile barışın sağlanmasına katkıda bulunuyor.

    Ukraynalı bakanlarla görüştü

    Bu kapsamda Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

    Görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Bilgilendirme yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından görüşmeye dair şu bilgilendirme yapıldı.

    "Sayın Bakanlar tarafından görüşmede;

    - Tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile -

    Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi." denildi

    Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Bakan Soylu'dan Bülent Tezcana: Ahlâk fukaraları
    İç Haber

    Bakan Soylu'dan Bülent Tezcana: Ahlâk fukaraları

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Kocaeli'de hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı

    Görüş Bildir