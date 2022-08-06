Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü

Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş 24 Şubat'tan beri devam ediyor.

Türkiye bu savaşta uyguladığı diplomatik başarı ile barışın sağlanmasına katkıda bulunuyor.

Ukraynalı bakanlarla görüştü

Bu kapsamda Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilgilendirme yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından görüşmeye dair şu bilgilendirme yapıldı.

"Sayın Bakanlar tarafından görüşmede;

- Tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile -

Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi." denildi