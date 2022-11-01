Hulusi Akar, Ukraynalı bakanlarla görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la tahıl koridoru konusunu görüştü.

Ukrayna-Rusya savaşında 9'uncu aya doğru gidilirken Türkiye'nin çabaları ile inşa edilen Karadeniz'deki tahıl koridoru anlaşması bozuldu.

Rusya, Ukrayna'nın anlaşmayı kötüye kullandığı gerekçesi ile anlaşmayı süresiz askıya aldı.

Rusya'nın bu kararı uluslararası kamuoyunda tahıl krizinin yeniden ortaya çıkması korkusuyla büyük tepki çekti.

Bu kapsamda Türkiye anlaşmayı yeniden sağlamak için girişimlerine başladı.

Ukraynalı bakanlarla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü.

Akar, bakanlarla görüşmesinde tahıl sevkiyatı girişiminin çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiğini ifade etti.

Bakan Akar dün de Rus mevkidaşı Şoygu ile görüşmüştü.

Rus tarafı ile de görüşmüştü

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edildi.