Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, iki ülkenin yürüttüğü Kardeş Yumruğu Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

Türkiye Azerbaycan Birleşik Müşterek Tatbikatı, 20 Kasım'da, iki ülkenin iş birliği ile ortak çalışabilirliğinin geliştirilmesi amacıyla başlatıldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki heyeti ile Azerbaycan’daki Pirekeşkül Tatbikat Alanı’na gitti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’un eşlik ettiği Bakan Akar, tatbikat alanına gelişinde Tören Mangası'nı selamladı.

Daha sonra tatbikata ilişkin brifing alan Bakanlar Akar ve Hasanov, beraberindeki komutanlarla birlikte seyir yerine geçti.

Burada kendilerine takdim edilen, üzerinde “Kardeş Yumruğu” yazılı tatbikat için özel hazırlanan şapkaları takan Bakanlar Akar ve Hasanov, tatbikata katılan birliklerin komutanları ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Seçkin Gözlemci Günü bölümü başladı

Görüşmenin sonunda bakanların başarı dilekleri sonrasında tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü bölümü başladı.

Hedeflere baskı atışları gerçekleştirildi

Soğuk ve karlı havada gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, ilk olarak topçu bataryaları tarafından belirlenen hedeflere baskı atışları gerçekleştirildi. Hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından tank atışlarına geçildi.

T-72 ve T- 90 tanklarının hedeflerini imha etmesinin ardından ikinci defa topçu bataryaları ile baskı atışları yapıldı.

Hulusi Akar ve Azeri mevkidaşı Kardeş Yumruğu Tatbikatı’nı inceledi VİDEO



Başarıyla tamamlandı

Yaralıların helikopterle tahliyesi, nehir geçiş harekâtı ve topçu bataryalarının mevzi değiştirmesi faaliyetlerinin de uygulandığı “Kardeş Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı, Hava Kuvvetleri unsularının yakın hava desteğinin ardından senaryo kapsamında belirlenen hedeflerin ele geçirilmesiyle başarıyla tamamlandı.

Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Zorlu hava ve arazi şartlarında başarıyla gerçekleşen tatbikata katılan birlikleri tebrik eden Millî Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesinin katılımıyla faaliyet sonu değerlendirme toplantısına katıldı.



