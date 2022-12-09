Hulusi Akar: Yılın başından itibaren 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi

Hulusi Akar: Yılın başından itibaren 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi

TBMM'de konuşan Hulusi Akar, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlar hakkında konuşurken HDP sıralarından sesler yükseldi.

TBMM'de bütçe maratonu 5 Aralık'tan beri devam ediyor...

12 gün sürecek maratonda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açıklamalarda bulundu.

HDP sıralarından sesler yükseldi

Bakan Akar, terör örgütlerine karşı operasyonların başarılı bir şekilde devam ettğini ifade etti.

Bu sırada HDP sıralarından sesler yükseldi. Meclis oturumunu yöneten Celal Adan'ın uyarısının ardından sesler kesildi.

Hulusi Akar: Yılın başından itibaren 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızda 250 bin kişinin geçişi engellenmiştir"



Küresel ve bölgesel düzeyde gelişmelerin hızlandığı giderek derinleşen, artan risk ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygıların en üst düzeye çıktığı dönemden geçiyoruz.

Türkiye olarak yakından takip etmekte savunma ve güvelikle ilgili her türlü tedbiri almaya gayret göstermekteyiz. Kahraman ordumuz egemenlik ve bağımsızlığımız için hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumakta, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için büyük gayret göstermekte, cumhuriyet tarihimizin en büyük tatbikatlarını gerçekleştirmektedir.

Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasında dünya standartlarına araç ve teçhizat kullanılmaktadır. Her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sadece 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızda 250 bin kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 7 bin 600 düzensiz göçmen ile 800 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.





"Mehmetçik eksi 39 derecede fedakarlıkla görev yapmaktadır"

Terör örgütünün hudutlarımızdan eleman ve malzeme aktarımı durma noktasına gelmiştir. Hudut güvenliği maalesef zaman zaman tartışma konusu yapılmakta gerçek dışı abartılı, bazı sözler ortaya atılmaktadır. Mehmetçik eksi 39 derece ile hava ve her türlü arazi koşulunda büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapmaktadır.

"Bu yılın başından itibaren 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir"

24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz başarılı bir şekilde devam etmektedir.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır.





"Pençe Kılıç'ta 364 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Bu yalandır, bu alçaklıktır.

Tek hedefimiz teröristlerdir. Teröristler için tek yol adalete teslim olmaktır. Pençe Kılıç'ta 364 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Hiç kimse sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha gösterme beklemesin.

17 Nisan'da başlatılan Pençe Kilit harekatıyla hudutlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesindedir. Ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru engellenmiştir.

Bu operasyonlar sonucunda 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına dönmüştür.

"Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını korumakta kararlıyız"

Yunanistan gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor. Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askerî şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır.

Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını korumakta kararlıyız.

Biz güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını da desteklemekteyiz.

İsveç ve Finlandiya açıklaması

13 milyondan fazla tahılın emniyetle sevki sağlanmıştır. Türkiye sorunların çözümü için insani yardım başta olmak üzere üzerine düşen görevi yapmaya devam edecektir. NATO'nun açık kapı politikasını desteklemekteyiz.

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ iltisakı nedeniyle TSK’nden bugüne kadar 10 bini Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 700 kişi ihraç edilmiştir. FETÖ ile mücadelemize, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün hâlinde kararlılıkla devam edilmektedir.

