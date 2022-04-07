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    Hulusi Akar'dan acil ateşkes vurgusu

    Milli Savunma Bakanı Akar ve 5 savunma bakanı toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya dair açıklama yapan Akar,'Acil ateşkese gidilmesinin önemi vurgulanmıştır' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:48
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    Hulusi Akar'dan acil ateşkes vurgusu

    6 ülkenin savunma bakanları, videokonferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdi.

    Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın katıldığı toplantıda bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile gerçekleştirilen toplantıdan verim alındığı kaydedildi.

    "Görüşme verimli geçti"

    Bakan Akar, Türkiye'nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirtti.

    "Acil ateşkese gidilmesinin önemi vurgulanmıştır"

    Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, "Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna’da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" dedi.

    Hulusi Akar dan acil ateşkes vurgusu #1

    Toplantıda mayın ve insani durum da ele alındı

    Ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar'ın açıklamalarında geri kalanlar şu şekilde:

    "Görüşmede, ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz’de barış, sükunet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur."

    Hulusi Akar dan acil ateşkes vurgusu #2


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