Hulusi Akar'dan Aytun Çıray'a: Nah alırsın böyle oy

Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Hulusi Akar ile İyi Partili Aytun Çıray arasından hararetli anlar yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komisyon üyelerine bakanlığın faaliyetleri ve 2023 yılı bütçe teklifine ilişkin sunum yaptı.

Sunuma İyi Partili Aytun Çıray ile Hulusi Akar'ın tartışması damga vurdu.

İkili arasında yaşanan gerginlik tutanaklara şu şekilde yansıdı;

"Bilmeden konuşma"

Aytun Çıray: "Eski defterleri açmak olacak ama madem buradasınız, Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçirilme emrini veren ABD'li komutan Odierno’nun elinde liyakat nişanı aldınız. Sizin bu ödülü aldığınız saatlerde PKK'lılar İdil'de silahlarıyla resmi geçit yapıyordu. TSK'nın kurumsal onurunu yerle bir eden adam aracılığıyla verilen bu ödülü niye kabul ettiniz? Bu ödülü reddetseniz, sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızınız önünü keserler miydi?"

Hulusi Akar: "Bir tek ben mi aldım o ödülü? Bilmeden konuşmayın."

"Boş konuşuyorsun"

Aytun Çıray: "Acziyetin ifadesi, kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almışsa ayıp etmiştir."

Hulusi Akar: "Karşına televizyonu alıp propaganda yapıyorsun. Boş konuşuyorsun."

Aytun Çıray: "Bağırarak haklı olamazsın. Sadece acziyetinizi ortaya koyuyorsunuz."

Hulusi Akar: "Aynı şeyi ciklet gibi çiğniyorsun. Aç bak listeye, almayan yok" (masaya vurarak)

"Nah alırsın böyle oy"

Aytun Çıray: "Bu ödülü kimin elinden aldığınız önemli."

Hulusi Akar: "Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy."

Aytun Çıray: "Siz bu memlekette Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız he. Ne ayıp! İlk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde müsteşarlık yapmış, devletin ne demek olduğunu bilen biriyim. Akıl vermeyin."

Hulusi Akar: "Bozulmuşsun."

Aytun Çıray: "Sizsiniz bozuk."

Hulusi Akar: "Sen bozuksun. Yazıklar olsun."