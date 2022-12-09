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    Hulusi Akar'dan cemaate selam yazılı mühimmat iddialarına yanıt

    Hulusi Akar'dan cemaate selam yazılı mühimmat iddialarına yanıt

    Milli Savunma Bakanı Akar, "Cemaate selam" yazılı mühimmatın envanterde bulunmadığını vurgulayarak iftiraları yalanladı.
    • 09.12.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 18:32
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe maratonu devam ediyor.

    Görüşmeler esnasında konuşan CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan sosyal medyada konuşulan bir olay hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı.

    Bayraktutan, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgesinde çekildiği ve üzerinde "Cemaate selam" yazısının yer aldığı mühimmata ilişkin "Böyle bir şey varsa çıkın yalanlayın, ben de size teşekkür edeyim" dedi.

    Hulusi Akar cevapladı

    Bayraktutan'a, çok geçmeden yanıt geldi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iftira niteliğindeki ifadelere yanıt verdi.

    Söz konusu iddiaya konu olan fotoğrafın 2020 yılında bir kezortaya atıldığına dikkati çeken Akar, şu ifadeleri kullandı;

    Hulusi Akar'dan cemaate selam yazılı mühimmat iddialarına yanıt VİDEO

    Hulusi Akar dan cemaate selam yazılı mühimmat iddialarına yanıt #1

    "Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok, yok!"

    "Bir varsayım üzerine hüküm veriliyor, muhakeme yapılıyor, çok yanlış. Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok, yok."

    Hulusi Akar dan cemaate selam yazılı mühimmat iddialarına yanıt #2


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