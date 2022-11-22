Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması

ABD'den F-16 almak için çaba gösterildiğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Olmazsa bizim de kafamızda bir şeyler var" dedi.

ABD ile yaşanan F-35 krizinin çözümü için istenen F-16'larda ayrı bir kriz yaratılmış ve işin içinden çıkılamaz bir hal almıştı.

ABD'nin F-16'lar konusunda da çekimser kalması, her defasında Türkiye'yi NATO'nun önemli bir müttefiki olarak gören ABD'nin güvenirliliğini sorgulatmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den F-16 alım süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ABD'den F-16 alımı olmazsa tabii ki bizim de kafamızda başka şeyler var"

Görüşmelerin sürdüğünü belirten Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16’larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD’de olmak üzere dört toplantı yapıldı. Olmazsa tabi ki bizim kafamızda da başka şeyler var."

"S-400 füze savunma sistemi hazır, tehdit gelirse kullanırız"

Öte yandan S-400 savunma sistemine de değinen Bakar Akar, "S-400 füze savunma sistemi yerinde, kullanılmaya hazır. Tehdit gelirse bunu kullanırız" dedi.