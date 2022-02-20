Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
536.753
-3.33%
BTXN Coin
39.16
2.78%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Hulusi Akar: Ukrayna'da yaşananları yakından takip ediyoruz

    Rusya- Ukrayna krizi ile ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi akar, gelişmeleri yakından takip ettikleri söyleyerek, "İstenmenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir." dedi.
    • DHA
    • 20.02.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar: Ukrayna'da yaşananları yakından takip ediyoruz

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini hakkında açıklamalarda bulundu.

    Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bakan Hulusi Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

    "İSTENMEYEN BİR TAKIM DURUMLARIN ENGELLENMESİ GEREKİR"

    "Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir."

    Hulusi Akar: Ukrayna da yaşananları yakından takip ediyoruz #1


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'nin turizm hedefi 100 milyon turist ve 120 milyar dolar gelir
    Gündem

    Türkiye'nin turizm hedefi 100 milyon turist ve 120 milyar dolar gelir

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!
    Btcrobo

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!

    Denizli'de 5 yaşındaki çocuk römorkun altında kaldı
    3. Sayfa

    Denizli'de 5 yaşındaki çocuk römorkun altında kaldı

    Görüş Bildir