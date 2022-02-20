Hulusi Akar: Ukrayna'da yaşananları yakından takip ediyoruz

Rusya- Ukrayna krizi ile ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi akar, gelişmeleri yakından takip ettikleri söyleyerek, "İstenmenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini hakkında açıklamalarda bulundu.

Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bakan Hulusi Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İSTENMEYEN BİR TAKIM DURUMLARIN ENGELLENMESİ GEREKİR"

"Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir."