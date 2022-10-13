Petrol
92.24
-0.23%
Euro
18.0166
-0.03%
Dolar
18.5743
0.05%
Altın
984.67
-1.41%
Borsa
3538
0.57%
Bitcoin
348.800
-2.90%
BTXN Coin
8.20
-5.42%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Hulusi Akar'dan NATO'da diplomasi trafiği

    Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de ABD Savunma Bakanı Austin, Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü.
    • 13.10.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar'dan NATO'da diplomasi trafiği

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel'de NATO Karargahı’ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.

    Toplantının ikinci gününde gerçekleştirilen Nükleer Planlama Grubu toplantısına katılan Bakan Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

    Zirvede savunma bakanlarıyla peş peşe görüşmeler

    Bakan Akar, ABD’li mevkidaşı ile görüşmesinin ardından ise Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile bir araya geldi.

    Daha sonra Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile de bir görüşme gerçekleşen Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında çekilen aile fotoğrafı öncesinde ise İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ayaküstü görüştü.

    Görüşmelerde Akar tarafından, Türkiye’nin NATO’nun 70 yıllık üyesi ve ikinci büyük ordusu olarak Avrupa-Atlantik güvenliğine büyük katkı sağladığı, Türkiye’ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının Avrupa-Atlantik güvenliğini de zayıflattığı belirtildi.

    PKK/YPG ile mücadelede dayanışma beklentisini dile getirdi

    Akar tarafından, terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere her türlü terör örgütü ile mücadelede dayanışma beklentisi dile getirildi.

    Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirilen destek ile Türkiye’nin ateşkesin sağlanması, gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını aktaran Akar, diplomasinin önemine vurgu yaptı.

    Akar ayrıca, Türkiye’nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtti.

    Hulusi Akar dan NATO da diplomasi trafiği #1

    Türkiye'ye 'Tahıl Koridoru ve esir değişimi' teşekkürü

    İHA'nın aktardığına göre görüştüğü Bakanların da Türkiye’ye, Tahıl Koridoru ile küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rolden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

    Görüşmelerde, diğer ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii iş birliğinin de ele alındığı bildirildi.

    Hulusi Akar dan NATO da diplomasi trafiği #2

    Hulusi Akar dan NATO da diplomasi trafiği #3

    Hulusi Akar dan NATO da diplomasi trafiği #4

    Hulusi Akar dan NATO da diplomasi trafiği #5


    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    12 EKİM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    12 EKİM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Görüş Bildir