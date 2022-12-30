Petrol
83.39
-0.08%
Euro
19.9977
0.05%
Dolar
18.7213
0.09%
Altın
1.093
0.16%
Borsa
5544
0.00%
Bitcoin
312.662
-0.73%
BTXN Coin
5.72
-3.70%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Hulusi Akar'dan Suriye açıklaması: Üst düzey liderler görüşebilir

    Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye gündemine ilişkin şartların oluşması durumunda üst düzey liderler arasında görüşme olabileceğini açıkladı.
    • 30.12.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 13:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar'dan Suriye açıklaması: Üst düzey liderler görüşebilir

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesiyle Gökçeada’daki askeri birlikleri ziyaret etti.

    Burada inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla önce Gökçeada Kaymakamlığına geçti.

    Şeref defterini imzalayan Akar deftere, "Ülkemizin güzide ilçelerinden ve Mavi Vatan’ımızın Ege’deki kalelerinden biri olan Gökçeada’da bulunmaktan büyük memnuniyet duydum." ifadelerini yazdı.

    Suriye gündemine değindi

    Kaymakam Serhat Doğan’dan bilgi alan Akar, Hükümet Konağı çıkışında kendisine selam veren öğrencilerle de sohbet etti.

    Daha sonra burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, Suriye gündemine de değindi.

    Hulusi Akar dan Suriye açıklaması: Üst düzey liderler görüşebilir #1

    "Liderler düzeyinde görüşmeler olabilir"

    Akar şu ifadeleri kullandı:

    "İstihbarat kurumları arasında görüşmeler oldu sonra bakanlar arasında görüşmeler oldu. Bu sürecin olumlu gelişmesinden sonra durumların uygun olduğu takdirde liderler düzeyinde görüşmeler olabilir. Hakan Fidan ile yaptığımız toplantıda biz endişelerimizi ifade ettik. Bu konuda herhangi bir olumsuz dönüşü olmadı. Bizim asıl amacımızın terörle mücadele olduğunu söyledik. İlk bir tanışma oldu, görüşeceğiz, konuşacağız.

    "Biz onlarla mutabık olabileceğimizi anladık"

    Biz hedefi ortaya koyduk, hedef teröristler. Suriyeli kardeşlerimize de diyoruz ki hiçbir şekilde onlara zarar gelecek şekilde davranmadık. Temel hedefler konusunda, mültecilerin önlenmesi konusunda ve terörle mücadele konusunda konuştuk. Bu konuları geliştirmeye çalışacağız. İki konu var, bir bu şekilde siyasi görüşmelerin herhangi bir yerde yapılması bunların üzerinde çalışılıyor. Biz onlarla mutabık olabileceğimizi anladık. Bu sürecin artarak gelişmesi temennimiz."

    Hulusi Akar dan Suriye açıklaması: Üst düzey liderler görüşebilir #2


    Financial Times: Erdoğan, elini ustaca oynadı
    Dünya

    Financial Times: Erdoğan, elini ustaca oynadı

    İrem Sak dekolteli mor elbisesiyle büyüledi! 'Ateş ediyorsunuz İrem hanım'
    Medya

    İrem Sak dekolteli mor elbisesiyle büyüledi! "Ateş ediyorsunuz İrem hanım"

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Görüş Bildir