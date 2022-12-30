Hulusi Akar'dan Suriye açıklaması: Üst düzey liderler görüşebilir

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye gündemine ilişkin şartların oluşması durumunda üst düzey liderler arasında görüşme olabileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesiyle Gökçeada’daki askeri birlikleri ziyaret etti.

Burada inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla önce Gökçeada Kaymakamlığına geçti.

Şeref defterini imzalayan Akar deftere, "Ülkemizin güzide ilçelerinden ve Mavi Vatan’ımızın Ege’deki kalelerinden biri olan Gökçeada’da bulunmaktan büyük memnuniyet duydum." ifadelerini yazdı.

Suriye gündemine değindi

Kaymakam Serhat Doğan’dan bilgi alan Akar, Hükümet Konağı çıkışında kendisine selam veren öğrencilerle de sohbet etti.

Daha sonra burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, Suriye gündemine de değindi.

"Liderler düzeyinde görüşmeler olabilir"

Akar şu ifadeleri kullandı:

"İstihbarat kurumları arasında görüşmeler oldu sonra bakanlar arasında görüşmeler oldu. Bu sürecin olumlu gelişmesinden sonra durumların uygun olduğu takdirde liderler düzeyinde görüşmeler olabilir. Hakan Fidan ile yaptığımız toplantıda biz endişelerimizi ifade ettik. Bu konuda herhangi bir olumsuz dönüşü olmadı. Bizim asıl amacımızın terörle mücadele olduğunu söyledik. İlk bir tanışma oldu, görüşeceğiz, konuşacağız.

"Biz onlarla mutabık olabileceğimizi anladık"

Biz hedefi ortaya koyduk, hedef teröristler. Suriyeli kardeşlerimize de diyoruz ki hiçbir şekilde onlara zarar gelecek şekilde davranmadık. Temel hedefler konusunda, mültecilerin önlenmesi konusunda ve terörle mücadele konusunda konuştuk. Bu konuları geliştirmeye çalışacağız. İki konu var, bir bu şekilde siyasi görüşmelerin herhangi bir yerde yapılması bunların üzerinde çalışılıyor. Biz onlarla mutabık olabileceğimizi anladık. Bu sürecin artarak gelişmesi temennimiz."

