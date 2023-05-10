Hulusi Akar'dan 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Kesintiye uğramaması için görüşmeler sürüyor 22 Temmuz’da yapılan Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahılın Ukrayna'dan ihtiyaç sahiplerine ulaştığını açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İstikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

Seçim çalışmaları için sahada yürütülen çalışmalar hız kesmiyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları yoğun bir süreçten geçiyor.

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da her gün yüzlerce vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bugün de Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen etkinliğe katılan Bakan Akar, burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüme kavuşan Tahıl Koridoru'ndaki son durumu da aktaran Akar, hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Tahıl Koridoru açıklaması

Akar, bunun da hem bölge hem dünya barışına ne kadar pratik değerler kattığını herkesin görmesi gerektiğini kaydederek şöyle devam etti:

22 Temmuz’da yaptığımız Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul’daki toplantısı başladı. Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

"Terör koridoru Mehmetçik tarafından paramparça edildi"

Terörle mücadeleye de değinen ve önemli mesafelerin katedildiğini belirten Akar, şöyle konuştu:

Teröristlerin Irak'ın, Suriye’nin kuzeyindeki varlıkları bitmeden rahat etmemiz mümkün değil. Mehmetçik'in nefesi enselerinde. Mehmetçik iğneyle kuyu kazar gibi tek tek Zap'ta, Gara'da nerede olursa olsun teröristlerin inlerini, barınaklarını bulup başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde kurmak istedikleri terör koridoru Mehmetçik tarafından paramparça edildi, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler.

"Yaptıklarımız, yapacaklarımız merak konusu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası alanda özne haline geldiğini ifade eden Akar, "Türkiye söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke. Bölgemizde, dünyada bizim yaptıklarımız, yapacaklarımız merak konusu." ifadelerini kullandı.