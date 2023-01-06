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    Hulusi Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

    Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Teröristlerin bütün barınakları, sığınakları, inleri Mehmetçik tarafından başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor" dedi.
    • 06.01.2023 - 18:35
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    Hulusi Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

    Milli Savunma Hulusi Akar, Tokat Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

    "Yiğitler yatağı" olarak nitelendirilen Anadolu'nun incisi Tokat'ta bulunmaktan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu gururu ifade eden Akar, konuşmasının başında şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini iletti.

    Şehit aileleri ve gazilerin tüm toplum nezdindeki önemine vurgu yapan Akar, şehitlerin ve gazilerin kanları sayesinde bu toprakların vatan olduğunu belirtti.

    Terörle mücadelenin tek yürek, tek yumruk olarak sürdüğünü ifade eden Akar, şunları kaydetti:

    "Bu musibetten kurtarmakta kararlıyız"

    "85 milyon vatandaşımızın güvenliği, savunmasına yönelik gayret içindeyiz. Faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor. Yurt içinde kökü kazınmakta olan teröristlerin yurt dışındaki kalıntıları da Mehmetçik tarafından kovalanmakta. Onların bütün barınakları, sığınakları, inleri Mehmetçik tarafından başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Asil milletimizi 40 yıldır başına bela olan bu musibetten kurtarmakta kararlıyız, amacımız bu."

    Hulusi Akar dan terörle mücadelede kararlılık mesajı #1

    Şehit ailelerinin ve gazilerin yakın ilgisiyle karşılanan Bakan Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla da eşlik etti.

    Vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu

    Öte yandan Bakan Akar, faaliyet öncesi cuma namazını kıldığı Gazi Osman Paşa Camisi'nin çıkışında vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.

    Hulusi Akar dan terörle mücadelede kararlılık mesajı #2

    Hulusi Akar dan terörle mücadelede kararlılık mesajı #3

    Hulusi Akar dan terörle mücadelede kararlılık mesajı #4


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