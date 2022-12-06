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Hürriyet, Aslı Baykal, CHP, vizyon, Kılıçdaroğlu
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- Haber Merkezi
- 06.12.2022 - 16:07
- Güncelleme : 06.12.2022 - 16:27
Aslı Baykal, Hürriyet'e röportaj verdi.
Abdülkadir Selvi, kamuoyunda merak uyandıran sorular sordu.
CHP'nin vizyon toplantısına dair inanılmaz tespitler var.
Link aşağıda tıklayın.
Röportajı okuyun, okutun.
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/asli-baykal-bombaladi-chp-ya-erdogan-ya-rifkin-dedi-42182711