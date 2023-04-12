Hurşit Güneş, CHP'nin milletvekili listesine giremedi Altılı masaya dağıtılan vekil koltukları nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcılığı da yapmış olan Hurşit Güneş, aday gösterilmedi.

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Türkiye'nin tek gündemi olan seçimlere 32 gün kaldı.

Partiler belirledikleri milletvekili isimlerini YSK'ya teslim etti.

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için adaylar çalışmalarına başladı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'ne verdiği sözü tutmak için kendi partisinden birçok ismin üstünü çizdi.

Onlardan biri de Hurşit Güneş oldu.

Kılıçdaroğlu onaylamadı

24. Dönem CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş, CHP’den milletvekili aday adayı olmak için başvuru yaptı.

Değerlendirmeye alınan isimlerin arasında olan Güneş, Kılıçdaroğlu'nun onayını alamayarak liste dışı kaldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki başarısıyla tanınan eski Dışişleri Bakanı ve CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Turan Güneş'in oğlu olan Hurşit Güneş, hafızalara rozet takma röportajıyla kazınmıştı.

"Üçgen biçiminde birbirimize takacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde gazeteciler karşısında nasıl rozet takacaklarını anlatan Güneş, şunları söylemişti: