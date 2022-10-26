Hüseyin Baş'ın, Millet İttifakı'na girme talebine Karamollaoğlu yanıtı

Millet İttifakı'na katılmak isteyen Bağımsız Türkiye Partisi, Temel Karamollaoğlu'ndan "Onlar çok Atatürkçü" değerlendirmesini aldı.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Fox TV'de konuştu.

Hüseyin Baş, Millet İttifakı'na katılma talebini açık açık beyan etti.

BTP Lideri, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler." ifadelerini kullandı.

Talep sonucunda harete geçen Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı tarafından ilginç bir tepki ile karşılandı.

"Onlar çok Atatürkçü"

Hüseyin Baş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, bu talebi "Onlar çok Atatürkçü." ifadeleriyle değerlendirdiğini açıkladı.

Yanıtı şaşkınlıkla dinleyen Baş, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Birebir Temel Bey'e ben aracı gönderdim. Dedim ki 'Bir sor problem mi var? Bir şey mi yapmışız, ne yapmışız'. Temel Bey'in şöyle söylediği bana iletildi: 'Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.' Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu.

"Türkiye siyaseti değişik bir noktada"

Bize CHP, Kemal Bey cephesinden de 'Temel Bey'le görüşün, orayı çözün ki biz de masada yer alalım' dendi. Ben bunu açıkça söylüyorum. Biz dedik gidip görüşelim falan, bu cevabı aldık. Türkiye siyaseti değişik bir noktada."