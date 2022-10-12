AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına destek vererek "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

Siyaset sahnesinde başörtüsü tartışmaları sıcaklığını koruyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsüne yasal statü kazandıracağız." açıklamalarının ardından hem destek hem tepki geldi.

Birçok CHP'li ve partiye yakın medya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının gereksiz olduğunu belirtirken bazı siyasetçiler tarafından ise destek gördü.

Bir destek de Hüseyin Çelik'ten geldi

Bu tartışmalar devam ederken bir açıklama da AK Parti'nin kurucularından ve Eski Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Hüseyin Çelik'ten geldi.

TV5’te yayınlanan 'Kulis Ankara' programına katılan Hüseyin Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına destek verdi.

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum"



Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığının takdir edilmesi gerektiğini söyleyen Çelik, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki kardeşim; bu başörtü meselesi veyahut da başörtüsüyle kamuda çalışma meselesi Türkiye'de bir çatışma, bir kavga meselesi, bir ayrışma meselesi olarak algılanıyorsa yarın bir iktidar değişikliğinde bizim bu meseleyi eskiye dönüştüreceğiz şeklinde de bir propaganda ve iddia varsa buyurun bir kanun teklifi hazırlayalım ve bu işi kanunla çözelim diye bir teklifte bulundu. Ben bunu çok saygıdeğer buluyorum ve bundan dolayı da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum." diye konuştu.

Hüseyin Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na başörtüsü desteği

Arınç ve Gül de destek vermişti

İlk olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına, "Memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir." açıklamasında bulunmuştu.

Gül'ün ardından bir açıklama da Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan gelmişti. Arınç, "Kılıçdaroğlu muhafazakarlardan af dileyip bir daha yapmayacağım diyor." dedi.

Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına destek

Bülent Arınç'tan başörtüsü çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'na destek



