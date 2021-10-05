Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kadir Topbaş döneminde inşasına başlanan ve yüzde 70'inin tamamlandığı projenin, CHP'li İBB tarafından askıya alınmasına tepki gösterdi.

Bağcılar Belediye Meclisi, ekim ayı toplantısı için dün bir araya geldi.

Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı önderliğinde gerçekleşen toplantıda tansiyon yükseldi.

Muhalefet partili meclis üyelerinin öğrenci yurtları ile ilgili gösterdikleri tepkiye cevap veren Çağırıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yapımına 2017’de başlanan ve içerisinde 344 kişilik öğrenci yurdu bulunan Yenimahalle Gençlik Merkezi projesini durdurduğunu belirtti.

"2,5 YILDIR ÇİVİ ÇAKILMADI"

Konuşanları dinleyen Başkan Çağırıcı, yüzde 70’i tamamlanan dev projenin askıya alınmasının üzücü olduğunu dile getirerek, “Yurt olaylarında yapılan propagandalarda, eylemlerde ne kadarının öğrenci olduğunu ne kadarının yurda müracaat ettiğini herkes çok iyi biliyor. Yurt ihtiyacı olup da Bağcılar Belediyesi olarak bize müracaat eden hiçbir öğrencimizi geri çevirmediğimizi söylemek istiyorum. İhtiyaçların tamamını karşılıyoruz. Üniversite öğrencilerinin yurt problemini dile getirenler bitme noktasına yaklaşmış bir projeyi durdurdular. 344 kişi kapasiteli öğrenci yurduna 2,5 yıldır çivi çakılmadı. Eser çürümeye terk edildi.

Bana devredin diyorum devretmiyorlar. Bana devretsinler 6 ayda bitiririm. Bağcılar'la alakalı ben bugüne kadar şu mecliste veya herhangi bir ortamda büyükşehirin Bağcılar’la ilgili bu konularla ilgili bir şeyler yapar diye bekledim. Bakın 2,5 yıl oldu. İller Bankası payıyla Bağcılar’ın her ay 15 milyonu Bağcılar’a yatırım yapsın diye Büyükşehir'e gidiyor. 2,5 yıldır Bağcılar’a yapılanı ben burada duymak istiyorum.” dedi.

Lokman Çağırıcı konuşmalarını bitirirken, konuya ilişkin olarak CHP’li Meclis üyelerinden destek olmalarını istedi.

İBB Bağcılar'daki öğrenci yurdunu 2,5 yıldır tamamlamadı VİDEO

KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNDE BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir eski başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde yapımına başlanan Yenimahalle Gençlik Merkezi'nin, yerel seçimlerin ardından CHP'li yönetimin İBB koltuğuna geçmesiyle inşaat durduruldu.

2,5 yıldır çivi çakılmayan proje; 33 bin 353 metrekare kullanım alanına sahip, 3 bodrum kat, zemin kat ve +6 kat olarak inşa ediliyor.

ÇOK AMAÇLI ÖĞRENCİ YURDU

İçinde derslik, sosyal etkinlik salonları ve 344 kişilik öğrenci yurdu bulunan Gençlik Merkezi’nin çevresinde ise futbol sahası, dinlenme ve piknik alanları da yer alıyor.

Rengarenk bir görünüme sahip olacak yeni Gençlik Merkezi’nin altında 504 araçlık zemin altı otoparkı da yer alıyor.



