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    İBB dikey bahçeleri yerine koyduğu reklam panolarını da kaldırdı

    Karayolları kenarındaki duvarları süsleyen dikey bahçelerini söken İBB ekipleri, yerine reklam panosu astı. Ardından panoları da kaldıran ekiplere vatandaşlar tepki gösterdi.
    • 28.07.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 15:13
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    İBB dikey bahçeleri yerine koyduğu reklam panolarını da kaldırdı

    İstanbul'da karayolları duvarlarında yapılan çalışmalar bitmek bilmiyor.

    Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz aylarda duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri sökmüştü.

    Bakım bedelleri yüksek olduğu bahanesiyle sökülen dikey bahçelerinin yerine grafiti yaptırılmıştı.

    Reklam panoları kaldırıldı

    İlk çalışmasını Fikirtepe mekiinde yapan ekipler, gelen tepkiler üzerine çalışmalarını sarmaşık bitkiler dikilecek iddiasıyla sonlandırdı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında, Ankara istikameti Altunizade mevkiinde sökülen dikey bahçelerin yerine büyük reklam panosu asıldı.

    İBB dikey bahçeleri yerine koyduğu reklam panolarını da kaldırdı #1

    Duvarlar boş kaldı

    Bir süre sonra reklam panolarının da yerinden sökülmesiyle duvarlar boş kaldı ve çirkin bir görüntü ortaya çıktı.

    Vatandaşlar ise son bulmayan çalışmalara ve duvarların boş kalmasına tepki gösterdi.

    İBB dikey bahçeleri yerine koyduğu reklam panolarını da kaldırdı #2

    "4 senedir yapılan bir şey yok"

    Dikey bahçelerin kaldırılmasının İBB'nin beceriksizliği olduğunu dile getiren bir vatandaş, "4 sene aşağı yukarı bitiyor, 4 senedir yapılan bir şey yok." dedi.

    AA'nın aktarımına göre; başka bir vatandaş ise dikey bahçelerin kaldırılmasının yanlış olduğunu anlatarak, "Aferin, söksün, yapılacak olanları da yapmasın." ifadesini kullandı.

    İBB dikey bahçeleri yerine koyduğu reklam panolarını da kaldırdı #3

    İBB dikey bahçeleri yerine koyduğu reklam panolarını da kaldırdı #4


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