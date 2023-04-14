İBB Meclisi'nde gergin anlar İBB'nin 2022 yılı faaliyet raporunun tartışıldığı toplantıda İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşma yaptığı sırada CHP ve AK Partili meclis üyeleri birbirine girdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi nisan ayı toplantısının üçüncü oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis toplantısında belediyenin 2022 yılı faaliyet raporu ele alındı.

Toplantıda İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu söz aldı.

Göksu'ya 'cami sattın' suçlaması

Göksu'nun konuşması sırasında salonda sinirler gerildi.

TBMM'den alışık olduğumuz görüntüler bu kez İBB Meclisi'nde yaşandı.

CHP'li üyelerle sözlü atışmaya giren Göksu'ya cami sattığı yönünde bir suçlama geldi.

"Biz cami satmayız siz cami yıkarsınız"

AK Partili Göksu bunun üzerine, "Haddini bileceksin hadsiz. Biz cami satmayız cami yaparız. Siz ise cami yıkarsınız. Haddini bil terbiyesiz." sözleriyle sert tepki gösterdi.

Göksu'nun ardından AK Partili üyeler de tartışmaya dahil oldu.

Sözlü tartışma yerini itişmelere bıraktı.

Birbirinin üzerine yürüyen üyelerin o gergin anları kameralara yansırken oturumu yöneten başkan toplantıya ara verdi.