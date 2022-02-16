İstanbul'da suya zam yolda

AK Partili Tevfik Göksu, İBB'nin suya yüzde 175'lere varan zam teklifi için İBB Meclisi'nin toplanacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, bugün düzenlenecek.

Suya zam yapmak için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davetiyle toplanacak olan kurul, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde görüşme yapacak.

2022 yılına ait su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeline yeni tarife teklifleri verilecek.

SUYA ZAM YAPILMASI İÇİN BİR ARAYA GELİYORLAR

Kurulda aynı zamanda 2022 yılı kırsal mahalle ve su satış tarife teklifleri, ek ödenek teklifi ve 2022 senesi yatırım programı revizesi teklifi maddeleri de değerlendirmeye alınacak.

ZAM GÜNDEMİYLE TOPLANMAYA TEPKİ

Kurulda görüşülecek gündem maddeleri için meclis üyelerine de davetiyle yollandı.

15 Aralık 2021 tarihinde yüzde 17,80 oranında yapılan zammın ardından yeni bir zam gündemiyle bir araya gelinmesi tepkiye neden oldu.

Davetiye yollanan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da, hükümetin KDV'yi yüzde 1'e düşürdüğü süreçte İBB'nin suya zam için olağanüstü toplanmasını eleştirdi.

"TAKDİR İSTANBULLULARIN"

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Tevfik Göksu, "Hükümetimiz sudaki KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indirirken, CHP’li İBB Yönetiminin suya kademeli olarak yüzde 90’la yüzde 175’lere varan oranlardaki zam teklifi için İBB meclisimiz bugün olağanüstü toplanıyor. Takdir İstanbulluların…" ifadelerini kullandı.