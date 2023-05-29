İBB'den Maltepe miting alanında fetih kutlaması İstanbul'un Fethi’nin 570. yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Maltepe miting alanında kutlandı. Alanda mehter marşları dikkat çekti.

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Bugün, dünya tarihinin akışını değiştiren ve Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olan İstanbul'un Fethi'nin 570. yılı.

Yurt genelinde gururla kutlanan günde, adeta fetih şöleni yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin iki turunda da açık ara farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde olan muhalefette moraller bozuk.

Fetih kutlaması organize edildi

Olumsuz havayı dağıtmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, fetih nedeniyle organizasyon düzenledi.

Öyle ki, erken saatlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vatandaşları Maltepe miting alanına davet etti.

Seçime değindi

Saat 20.30 sıralarında başlayan etkinlikte İBB mehter takımı marşlar çaldı.

Ardından İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sahneye çıktı.

Burada konuşma yapan İmamoğlu, seçim sonuçlarına değinerek, "Kimse kendini umutsuz hissetmesin." ifadelerini kullandı.