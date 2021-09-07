İBB'ye ait Beltur'da fahiş fiyatlar vatandaşı isyan ettiriyor

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye geçtikten sonra menülere zam üstüne zam gelen Beltur'da, şikayetler her geçen gün artıyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı en büyük şirketlerden biri olan Beltur'daki fiyat listesi, İstanbulluların tepkisine yol açtı.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye ait, kafe hizmetinde bulunan Beltur'da, menülere uygulanan fahiş fiyatlar cep yakıyor.

2 yıl içinde Beltur'a gelen zamlar sonrası vatandaşların şikayetleri de arttı.

ÇAY 5, TOST 18 LİRA

Bir tostun 18 liradan çayın da 5 liradan satıldığı Beltur'da İstanbullular, acilen fiyatların düşürülmesini talep etti.

KÖTÜ HİZMET

Beltur'un ayrıca kötü hizmet nedeniyle de müşterilerini kaybettiği, müşterilerin memnuniyetsizlik nedeniyle bir daha Beltur'u tercih etmediği de gelen şikayetler arasında.