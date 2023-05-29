İbrahim Kalın açıkladı! Kabine için YSK'nın kesin sonuçları açıklaması bekleniyor

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Türkiye'nin tarihi seçimi sona ererken vatandaşların seçime ilişkin merakları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği bir seçimden daha galip çıktı.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 17'nci defa galibiyetini ilan eden Erdoğan, 5 sene daha Türkiye'nin lideri olarak görev yapacak.

Öte yandan da 28'inci Dönem Milletvekili seçim sonuçlarının da belirlendiği seçim sonuçlarında kabineden 16 kişi Meclis'e girdi.

Bunun ardından gözler yeni kabineye çevrildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi.

Kalın, katıldığı televizyon programında, kabinenin açıklanması için yakın tarihi işaret ederek şöyle dedi:

Takvim YSK'nın açıklayacağı tarih ve kesin sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek. Bildiğiniz gibi YSK iki tane kesin sonuç açıklaması yapacak. Birisi milletvekili seçimleriyle ilgili diğeri de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili. Ben YSK'nın milletvekilliği seçimlerini kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Onların tasarrufunda olan bir konu ama önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklayacağını biz bekliyoruz.

Kalın sözlerine şöyle devam etti:

Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin sonuçlarını da bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Bu olduktan sonra milletvekilleri yemin sürecini başlatıyorlar bildiğiniz gibi.



Aynı şey Cumhurbaşkanımız için de geçerli. Dolayısıyla bu hafta ne gün açıklanır bilmiyorum. Çarşamba mı olur perşembe mi olur cuma mı olur... Ona bağlı olarak da biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz.



Tabii Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra muhtemelen aynı gün akşamında bir göreve başlama töreni olacak daha önce 2018'de yaptığımız gibi. Uluslararası misafirler, liderler davet edilecek.



Vatandaşlarımız davet edilecek. Cumhur İttifakı'nın paydaşları orada olacak. Yine büyük bir katılımla başlama töreni olacak.



Bütün bunlardan sonra da tabii bir Kabine'nin açıklanması var. Tabii onun da kesin gün ve saat olarak takvimi belli değil. Bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra bu böyle ilerliyor.