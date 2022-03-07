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    İbrahim Kalın: Kalıcı ateşkes için girişimleri sürdüreceğiz

    İbrahim Kalın, Ukrayna’da zor anlar yaşayan halkın tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 11:02
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    İbrahim Kalın: Kalıcı ateşkes için girişimleri sürdüreceğiz

    Ukrayna'nın birçok bölgesi savaş nedeniyle ateş altına alınırken, Rusya'dan 4 bölge için geçici ateşkes kararı geldi.

    Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinde sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılmaya başlandı.

    Rusya'nın bu kararı ise Türkiye tarafından olumlu karşılandı.

    "KALICI ATEŞKES İÇİN GİRİŞİMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ"

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak,  "Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

    İbrahim Kalın: Kalıcı ateşkes için girişimleri sürdüreceğiz #1


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