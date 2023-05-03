İbrahim Kalın: Olumlu katkı yapılmaz ise tahıl sevkiyatı durabilir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili, "5 Mayıs’ta yapılacak toplantı son derece önemli. Çünkü eğer bir olumlu katkı yapılmaz ise 18 Mayıs’ta tahıl sevkiyatı durabilir" dedi.

DHA

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Ekonomi Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Hukuk Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Sağlık ve Gıda Politikaları, Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetim Politikaları Kurullarının faaliyet, politika yapım sürecine olan katkıları ve 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına yönelik geliştirdikleri öneriler kitaba dönüştürüldü.

'Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları: Faaliyetler ve Hedefler' kitabının tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapıldı.

Kalın, 2018 yılında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ülkenin yönetim modelinde çok önemli değişiklikler hayata geçirildiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemizin yönetimine ciddi katkılar sağlamıştır"

Kalın, 9 politika kurulunun önemli çalışmalara imza attığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Özellikle hızlı karar alabilme, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bir takım siyasi, ekonomik, güvenlik ve diğer konularla ilgili sorunlarda etkin çözüm üretebilme anlamında ülkemizin yönetimine ciddi katkılar sağlamıştır. Özellikle pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ve politika kurullarının ne kadar kritik bir rol oynadığını biz bizzat işin mutfağında olan kişiler olarak gördük.

"5 Mayıs'taki toplantı son derece önemli"

Soruları da cevaplayan Kalın, tahıl koridorunun devamına ilişkin soru üzerine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcılarının 5 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya geleceklerini açıkladığını hatırlatarak şöyle devam etti:

Aslında biz ilk olarak bu sürenin 3 ya da 4 ay uzatılması yönünde bir teklif ve telkinde bulunmuştuk; ama Ruslar bunu 2 ay ile sınırladılar. Çünkü Rusların kendilerine göre haklı birtakım talepleri ve şikayetleri var. Özellikle lojistik, sigorta ve liman hizmetleri konusunda Avrupalı şirketler gerekli desteği sağlamıyorlar, ikincil yaptırımlardan korktukları için. Resmi olarak Rus tahılı üzerinden herhangi bir yaptırım söz konusu değil; ama fiilen Ruslar kendi tahıllarını çıkartma konusunda ciddi sıkıntı yaşıyorlar. İkinci olarak gübrenin sevkiyatı ile ilgili onun hammaddesi olan amonyak ve onun sevkiyatı ile ilgili Ukrayna limanları üzerinden gönderilmesi ile ilgili bir tartışma devam ediyor 3-4 aydır. Biz de aslında fiilen bunu sonuçlandırmaya çalışıyoruz Türkiye olarak. Esirlerin mübadelesi, amonyak ve gübrenin sevkiyatıyla ilgili konuda bir çözüm olursa bu da anlaşmanın bir parçası olarak hayata geçirilecek. 5 Mayıs’ta yapılacak toplantı bu bakımdan son derece önemli. Çünkü eğer bir olumlu katkı yapılmaz ise 18 Mayıs’ta tahıl sevkiyatı durabilir. Ruslar bu konuda kendilerince haklı olarak beklentilerinin karşılanmadığını ileri sürerek bunu tek taraflı durdurabilirler. Bu da tabii gıda sevkiyatı konusunda ciddi sıkıntılara yol açar. Özellikle yaz aylarına doğru ilerlediğimiz şu dönemde bunlar çok kritik kararlar.

"Suriyeli mültecilerin geri dönmesini istiyoruz"

Kalın, Türkiye-Suriye-Rusya-İran toplantılarının devamına yönelik soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

Geçen toplantıda konular daha çok güvenlik, terörle mücadele, mülteciler konularına odaklanmıştı. O yüzden dışişleri bakanımızdan ziyade savunma bakanımız ve istihbarat başkanımız katıldı. Bir sonraki toplantıya bizim de seçim takvimimizi dikkate alarak Dışişleri Bakanımız, veyahut bakan yardımcımız katılabilir. Biz bu süreci devam ettireceğiz bundan sonra da. Orada bizim için 3 tane ana konu var. 1’ncisi terörle mücadele konusunda net bir tavrın sergilenmesi. Yani PKK ve iltisaklı gruplara karşı net bir tavır alınmasını bekliyoruz. 2’ncisi mültecilerin güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde ülkelerine dönüşünü sağlayacak zeminin Suriye tarafında sağlanması ve bunun için birtakım garantilerin verilmesi. Bu konuda da detaylı çalışmalar ve müzakereler devam ediyor. Biz nihai olarak tabii ki Suriyeli mültecilerin geri dönmesini istiyoruz. Son olarak siyasi sürecin ilerletilmesi. Yani; Anayasa Komisyonu çalışmalarının devam etmesi ve siyasi sürecin de ilerletilerek Suriye muhalefetinin de bu süreçte konumunu muhafaza etmesi. Bunlar bizim temel ana müzakere konularımız.

"Nemesis Anıtı'na tepki vermememiz söz konusu olamazdı"

Kalın, Ermenistan'da Nemesis anıtının açılması ardından Türk hava savasının Ermenistan'a kapatılması kararıyla ilgili ise şöyle konuştu: