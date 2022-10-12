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    İbrahim Kalın: Türkiye adına olumlu bir adım

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Senatosunun F-16 satışıyla ilgili attığı adımı Türkiye adına olumlu gördüklerini bildiren açıklamalarda bulundu.
    • 12.10.2022 - 19:41
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    İbrahim Kalın: Türkiye adına olumlu bir adım

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, burada gazetecilerle sohbet etti.

    ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısındaki Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemelerin Senato versiyonundan çıkarılmasına ilişkin Kalın, şunları söyledi:

    "F-16 anlaşması yaparsak bizim istediğimiz şartlarda yapmış olacağız"

    "Bizim istediğimiz şekilde Kongreye gitmesinin önü açılmış oldu. Ama o, ara seçimlerden sonra Kongreye gider. Ondan sonra müzakereler devam edecek. Bu bizim için iyi bir şey. F-16 anlaşması yaparsak bizim istediğimiz şartlarda yapmış olacağız. Ama daha müzakere edilecek epey konu var. Bizim çok lehimize olan bir şey. Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz."

    İbrahim Kalın: Türkiye adına olumlu bir adım #1


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