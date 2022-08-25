Sabah saatlerinde trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’i yanmaktan vatandaşlar kurtardı. Kazadan sonra alev alıp yanmaya başlayan aracı, çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile söndürdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da savrularak yoldan çıkıp uçurumun kenarındaki kayalıklarda asılı kaldı.

Toplamda 5 kişi yaralandı

Kazada, kamyon şoförü ve İbrahim Tatlıses’in aracındaki biri kadın 4 kişi ile toplam 5 kişi yaralandı.

Ağır hasar alan araç içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses kurtarıldı.

Kazadan sonra çarpışan kamyon ile İbrahim Tatlıses’in aracında yangın meydana geldi. Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar, yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada araç alev aldı

Vatandaşların müdahalesiyle alevler söndürüldü

Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.

Kazadan sonra aracı ile birlikte vinç yardımı ile kayalıklardan yola çekilerek yolda araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses, hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın aktardığına göre kazada yaralanan toplam 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.