İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk açıklama: Akşam konserde görüşmek üzere

İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk açıklama: Akşam konserde görüşmek üzere

İbrahim Tatlıses, geçirdiği kaza sonrası türkü söyleyip açıklama yaparak, akşam sahne alacağı konserin müjdesini verdi.

Sabah saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, seyir halindeyken kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan usta sanatçı, olay yerine sevk edilen ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Sedyeye alınan Tatlıses, hazır bekleyen ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Kaza sonrası ilk görüntü

Olayın ardından sanatçının akşam saatlerinde Yalıkavak'ta sahneye çıkacağı restorana gitmek için yola çıktığı belirtildi.

Kazadan birkaç saat sonra Tatlıses'in hastaneden ilk görüntüleri paylaşıldı.

Türkü söyledi

Görüntülerde usta sanatçının iyi olduğu ve 'Ağrı Dağın Eteğinde' türküsünü söylediği görüldü.

Ardından sosyal medya hesabından video paylaşan Tatlıses, durumu hakkında bilgi verdi.

İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk açıklama: Akşam konserde görüşmek üzere VİDEO



"Akşam konserde görüşmek üzere"

Usta sanatçı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam sahne alacağım mekanda görüşmek üzere" diyerek durumunun iyi olduğunu belirtti.