İbrahim Tatlıses'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Togg' göndermesi Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yerli otomobil Togg’la ilgili eleştirilerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ti'ye aldı. Tatlıses, "Hani TOGG diye bir araba yoktu, imal edilmiyordu? Al işte, bal gibi de var" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, yerli otomobil hayaline sonunda kavuştu.

Togg'da ilk teslimat dün gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teslimat sonrası yanına eşi Emine Erdoğan'ı da alarak yerli otomobille tur attı.

Daha sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslimat yapıldı.

Kılıçdaroğlu'na seslendi

Gurur veren anların ardından AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan İbrahim Tatlıses'ten, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme geldi.

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, daha önce Togg ile ilgili yaptığı açıklamada, "Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" dedi.

"Hani Togg diye bir araba yoktu"

Tatlıses de Kılıçdaroğlu'nun Togg ile ilgili söylediklerine göndermede bulunarak Millet İttifakı'nın adayını diline doladı.

Tatlıses paylaşımına, "Hanı TOGG diye bir araba yoktu imal edilmiyordu AL işte BAL gibi de var hatta ben bile bir TOGG’a yazılmıştım bunun yalanı dolanı nerde AL işte Sayın Başkan ve eşi Hanımefendi binmiş turluyorlar, hani yoktu hani uyduruktu AL sana TOGG kazasız belasız." notunu düştü.