İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu ülkenin birliğine engel olamayacaklar Depremin merkezinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'nci yıl dönümüne katılan İçişleri Bakanı Soylu, "Kim hangi oyunu kurarsa kursun, bu ülkenin birliğine, büyümesine, kalkınmasına engel olamayacaktır" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye’de her yıl 10 Nisan'da 'Polis Haftası', tüm polis teşkilatları ve çalışanları tarafından kutlanıyor.

Bugün ise İstanbul'da 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı 178 yaşında.

Bu kapsamda deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta çalışmaları koordine etmeye devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programa katıldı.

Törenle başlayan programın ardından burada konuşma yapan Bakan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.

"Hiçbir sıkıntı ve zorlukta milletine mahcup olmadı"

Öte yandan teşkilatın zorluklarla ve zor zamanlarda büyüdüğünü de belirtti.

Soylu, teşkilatın bugüne kadar karşılaştığı hiçbir sıkıntı ve zorlukta milletine mahcup olmadığını dile getirerek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'dan önce kolluk güçlerinin siber suçlarla mücadele bölümünü zayıflatmak için çok mücadele ettiğini söyledi.

"Türk Polis Teşkilatı ile gurur duyuyoruz"

Bakan Soylu, teşkilatın organize suç şebekeleriyle mücadelede tarihinin en başarılı günlerini yaşadığını belirterek, "100'ün üzerindeki ülkeye kendi bilgisini, birikimini, müktesebatını, tecrübesini ders olarak anlatan Türk Polis Teşkilatı ile gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"Kimse PKK'nın siyasi destekçilerini masum göstermeye çalışmasın"

Teşkilatın hiçbir şeyden çekinmediğini aktaran Soylu, "Kimse birtakım rüyalar görmesin. Kimse güneyimizde terör devleti kurmak için içeride birtakım iş birliği yapan terör örgütü PKK'yı, onun siyasi destekçilerini masum göstermeye çalışan anlayışların üzerine yatacağımızı zannetmesin. Bizim terörle mücadelemiz bir tek ferdimiz kalana kadar devam edecektir." diye konuştu.

"Kim hangi oyunu kurarsa kursun bu ülkenin birliğine engel olamayacak"

Süleyman Soylu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

15 Temmuz'dan daha güçlüyüz. Terör örgütünü Türkiye içinde tasfiye etmenin, hiçbir saat mefhumu gözetmeksizin, insanların huzur içinde yaşamasının teminatı Türk Polis Teşkilatı, istihbaratımız ve bu ülkenin güvenlik güçleridir.



Şehitlerimize ve onların ailelerine olan sadakatimiz, gazilere olan sadakatimiz, bu ülkenin birliğine olan sadakatimiz hiçbir şartta değişmeyecektir. Kim hangi oyunu kurarsa kursun, kim hangi tezgahı kurarsa kursun; bu ülkenin birliğine, beraberliğine, büyümesine, kalkınmasına elbette ki engel olamayacaktır.

"Bu şehirleri ayağa kaldırmadan ayrılmayacağız"